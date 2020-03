Emprendedoras de vestimenta confeccionan tapabocas gratuitos

Por Analía Pereira

Especial para El Observador

Ante el desabastecimiento de tapabocas, dos emprendedoras comenzaron una iniciativa solidaria: confeccionarlos de tela para que puedan ser lavados y reutilizados.

Verónica Benzano está al frente de Intimates and Swimwear, una empresa de diseño de trajes de baño, ropa interior, camisones y ajuares en Montevideo. En tanto, María Blanco es diseñadora de alta costura y su atelier está en Maldonado.

Con diferentes telas, un filtro de tela TNT o de sobretela gruesa, elástico y un molde que se compartió en redes sociales para quienes quisieran crear sus propios tapabocas, las emprendedoras comenzaron esta semana a confeccionar estos elementos para la protección de la boca y nariz que se pueden lavar con agua y jabón o desinfectar sumergidos en alcohol. Según comentó Blanco, es importante utilizar un tipo de TNT de alta densidad, que suele usarse para tapizar sommiers, para que la protección sea mayor.

Ambas entregan los productos de forma gratuita, aunque también dan la posibilidad a que quienes quieran y puedan, colaboren con un bono por cada tapaboca para solventar gastos de producción y distribución. Benzano solicita un colaborativo de $50 por unidad. Según explicó la diseñadora montevideana, algunas personas han decidido colaborar con dinero y otras con materiales como elástico.

Por otro lado, Blanco confecciona tapabocas de TNT que se entregan de forma gratuita y otros de tela y forro interior que cuestan $70. Según contó, con las ventas de los segundos se solventa la confección de los que se entregan de forma gratuita.

Verónica Benzano

La vida útil de los tapabocas de tela, según explicaron las diseñadoras, son aproximadamente 10 días, teniendo un lavado diario. Hay modelos para adultos y también para niños.

“En vista de que ahora no hay ventas ni confección decidimos utilizar el taller en beneficio de los que menos tienen” dijo Blanco

La distribución se da de varias maneras. En Maldonado, Blanco recibe a quienes quieran ir a buscar los tapabocas a su atelier en el Balneario Buenos Aires, y también reparte en puntos de encuentro como plazas. En Montevideo, después de coordinar con su diseñadora, los clientes pueden pasar a buscar sus tapabocas por la puerta del showroom de Intimates and Swimwear en Pocitos.

Confección

La iniciativa nació en Facebook, donde varias páginas relacionadas al diseño de ropa y manualidades compartieron un molde y los pasos a seguir para coserlo. Benzano dice que lo que la impulsó a comenzar a coser los tapabocas fue el desabastecimiento del producto en farmacias: “Me parece imprescindible que toda la población use tapabocas, porque hay mucha gente circulando en la calle por trabajo o compras y la principal vía de transmisión es la saliva y simplemente hablando las macropartículas de saliva caen” comentó. Advirtió que si toda la población se lanza a comprar tapabocas a las farmacias, van a escasear para el personal sanitario y para la población de riesgo.

María Blanco

Para Blanco “hubo un abuso desmedido de los que tenían la posibilidad de comprar” que llevó a un desabastecimiento. “Vi que en algunas zonas de Maldonado había gente que no podía acceder a tapabocas que en las farmacias cuestan aproximadamente $150, eso y tener el tiempo y el equipo me impulsó a ayudar” agregó. La diseñadora ahora se encuentra con dificultades para producir, porque algunas telas ya no se están en venta o las tiendas especializadas cerraron sus puertas o “subieron los precios en un 300%”.

Ambas diseñadoras, antes de comenzar a coser, consultaron con diferentes profesionales de la salud sobre la utilidad y la protección que estos tapabocas podían llegar a tener. El diseño que ambas ofrecen protegen desde la nariz hasta la barbilla.

María Blanco

Benzano explicó a Café y Negocios, que la primera jornada de confección duró siete horas, en las que junto a su equipo logró producir 60 tapabocas. 50 ya fueron distribuidos. Por su parte, la diseñadora fernandina dijo que en ocho horas puedo confeccionar 150 tapabocas simples, los cuales terminó de repartir en un asentamiento del departamento de Maldonado.

“Hay mucha gente que esta sin trabajo por este virus, y creo que esta puede ser una buena vía para sustentarse. Lo importante es que nadie se quede sin su tapaboca por no tener la posibilidad de pagarlo” dijo Benzano.