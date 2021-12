Empresas lácteas llaman al sindicato a deponer medidas de lucha

Este miércoles se reanudarán los paros en la industria láctea y, tras el anuncio sindical de este lunes, desde la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) se dijo a El Observador que hasta que no se depongan las medidas sindicales las empresas se reunirán con el ministerio (de Trabajo y Seguridad Social) pero no con los trabajadores.

Se aclaró que las empresas no han tomado ninguna medida y que solamente no participaron de una reunión porque hubo un incumplimiento del convenio.

Los paros, que serán de dos horas por turno, se implementarán luego de que el sector empresarial no se presentara en un ámbito de negociación salarial con la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).

El sindicato de trabajadores informó a El Observador que las medidas se levantarían si la cámara cambiaba su postura.

Por su parte, desde la CILU se indicó que el nuevo conflicto se dio por un “incumplimiento” de parte de los trabajadores.

Ambas partes expresaron que están abiertas al diálogo y, dada esa actitud, se aguarda por una intervención mediadora del gobierno.

Prevención del conflicto

El 1º de diciembre los trabajadores y las empresas acordaron, por un lado, un adelanto del 2% de recuperación salarial y, por otro, que se cumpliría una cláusula de “prevención del conflicto”, por la que las medidas sindicales debían avisarse con 48 horas de antelación, explicaron fuentes de la CILU. Esas 48 horas se aviso servirían para hablar el tema en una reunión bipartita, indicaron.

Según detalló la FTIL en un comunicado, la semana pasada en el Centro Industrial de Montevideo (CIM) hubo un conflicto entre Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), ya que el sindicato reclamó una mejora salarial y ante la falta de respuestas se adoptaron medidas de trabajo a reglamento.

Esta situación, según indicó la CILU, se dio el jueves pasado, el mismo día en que se daría el primer encuentro entre la FTIL y la cámara para comenzar a negociar en el marco de la novena ronda de Consejos de Salarios, que se adelantó.

A raíz de ese problema, Conaprole le solicitó a la CILU no acudir a la reunión y eso llevó a la FTIL a tomar nuevas medidas.

Según la CILU, la génesis del conflicto es un incumplimiento de la FTIL, dado que hubo un incumplimiento del acuerdo firmado pocos días atrás y la FTIL no intervino para detener eso. Se afirma desde las cámara que es muy evidente que no cumplieron con su parte del acuerdo y la CILU tiene todo el derecho de retirarse en tanto no se cumpla lo que se firmó, se indicó.

Esperan mediación

Ahora el sector empresarial esperará a que el MTSS intervenga llamando a una mediación. Pero en caso de que las medidas sindicales sean más intensas, la negociación se puede detener, se adelantó.

Por ahora, el adelanto acordado del 2% sigue en pie.

Este martes la CILU difundió un comunicado en el que resaltó que llama al sindicato al diálogo para avanzar en este conflicto.

comunicadoCILU_14dic21 by Juan Samuelle on Scribd