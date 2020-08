En el FA reclaman atender denuncias hechas a través de #MeLoDijeronEnLaFMed

La denuncia de la cirujana Mariana Carbón que relató en el programa Santo y Seña de Canal 4 emitido el domingo 9 que había sido víctima de acoso sexual por parte de un colega dentro del hospital Maciel cuando Álvaro Villar era el director de esta institución se metió este viernes en la agenda de la Mesa Política del Frente Amplio. A la divulgación del hecho en el programa televisivo se le sumó la creación de la etiqueta #MeLoDijeronEnLaFMed, a través de la que cientos de mujeres denunciaron hechos de violencia de género que se produjeron en esa casa de estudio.

En la reunión del viernes 14, la dirigente de Asamblea Uruguay Elena Ponte intervino en la Mesa Política para alertar a sus compañeros sobre la visión "en blanco y negro" que predomina en este tema. Dijo que el informe periodístico a partir de la denuncia de la cirujana Carbón debía ser analizado por separado de las cientos de denuncias vertidas en redes sociales por estudiantes.

Ponte aseguró a El Observador que quiso transmitirle a los representantes de otros sectores y de los comités de base que hay que "comprender estos fenómenos como un problema constante de las mujeres, más allá de las denuncias contra Villar, a las que el candidato respondió con claridad".

A raíz de la campaña con la etiqueta #MeLoDijeronEnLaFmed, el colectivo Mujeres Medicina recibió en 24 horas 10 denuncias formales de acoso, según informó El País. Los hechos denunciados van desde mensajes hasta el abuso físico, pero tienen en común que los presuntos abusadores son docentes y sus víctimas alumnas.

En los últimos días, algunos dirigentes del Frente Amplio han planteado que el informe periodístico y la divulgación de la denuncia responden a una campaña en contra de Villar, quien está en carrera para las elecciones departamentales de Montevideo del 27 de setiembre.

José Mujica, el líder del Movimiento de Participación Popular (que apoya la candidatura del exdirector del Maciel), dijo que "cualquier belinún dice cualquier disparate y no es responsable de nada". "¡Pero qué casualidad! Ahora se acuerdan, no me jodan", remató este sábado en el acto de lanzamiento de la lista 609.

Ponte señaló en la Mesa Política que el Frente Amplio no puede dejar de prestar atención a una denuncia de esta índole, independientemente de quién sea el vocero, y pidió ajustar los términos con los que se habla del tema para evitar que se degeneren.

El planteo responde a que algunos dirigentes de su fuerza política –según dijo– parecían "no entender las reacciones" al programa televisivo, dentro de las cuales se encuentra el uso del hashtag que fue tendencia en redes sociales.

"Con respecto a Villar, entiendo que se está haciendo una utilización política de una situación y creo que él actuó con compromiso y transparencia en todo el proceso", acotó la dirigente de Asamblea Uruguay.

El candidato a intendente de Montevideo dijo en el programa Séptimo Día de Teledoce que la cirujana Carbón "en ningún momento denunció una situación de acoso sexual" ante él o la comisión que aborda estos temas. "Para que haya una investigación se tiene que constatar la denuncia. Y para eso hay dos formas de hacerlo: por escrito, que fue lo que le pedí, está en el audio y se lo insistí varias veces y no quiso hacerlo, o de manera verbal con dos testigos y delegados del sindicato", explicó.