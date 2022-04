En Inglaterra, el diario The Times dice que Matías Arezo es "el joven Luis Suárez"

El prestigioso diario inglés The Times, le dedicó una amplia nota al delantero uruguayo de Granada de España, Matías Arezo, a quien ya nombra como "el joven Luis Suárez".

Justamente en el título de la misma expresa: "Matías Arezo: el 'joven Luis Suárez' con una temporada de 55 goles en Uruguay".

En la nota dice que "cuando Arezo tenía 14 años, marcó 55 goles en una temporada para un equipo juvenil de River Plate. El club de la capital uruguaya no tiene tanto dinero en caja como los gigantes tradicionales del país, por lo que tuvo que idear una forma de recompensarle por los hat-tricks que no consistiera en darle el balón del partido. En cambio, le entregarían una placa y le tomarían una foto cada vez".

EFE/Juan Herrero

Arezo estuvo cerca del gol ante Real Sociedad, pero el arquero Alejandro Remiro le tapó el grito

Y continúa: "Arezo, quien ahora tiene 19 años, se mudó de Sudamérica a Europa en enero cuando fichó por Granada de LaLiga por 7,5 millones de euros por el 50% de la transferencia. Todavía no ha marcado en cinco apariciones en LaLiga, pero registró su primer gol para el club en un amistoso contra el club español Jaén sobre fines de marzo. En Montevideo, algunos hinchas de River han comenzado a vestir la camiseta de Granada en sus partidos de local, muestra de las ganas que tiene el joven delantero de triunfar".

Según The Times, "dicen los que trabajaron con Arezo en River Plate que necesita continuidad para empezar a explotar en el fútbol europeo. Arezo anotó 37 goles en 91 apariciones con River Plate entre 2019 y 2022 después de ascender en la clasificación. Su físico bajo, su movimiento en el área y su capacidad goleadora han hecho que se le compare con Luis Suárez, el máximo goleador de Uruguay y el hombre que ha puesto el listón de los jóvenes delanteros centro en su tierra".

Y citan palabras de Gustavo Díaz, el Chavo, técnico actual de River que dialogó con el medio inglés.

AFP

Matías Arezo ante el argentino Erik Lamela de Sevilla en el partido que este viernes perdieron de forma agónica 4-2 ante los sevillistas de visitantes

"Lo compararía con Suárez de la misma edad”, dice Díaz, de 47 años. “No con el Suárez de hoy, no con el Suárez de Barcelona o de Liverpool, sino con el Suárez que se fue a Groningen”.

El Chavo también habló de cuando le dio la capitanía pese a su corta edad.

"Cuando le das la capitanía a un jugador muy joven...puede ser complejo, porque los futbolistas jóvenes a veces no saben cómo afrontar bien esa situación”, dice Díaz. “Pero lo asumió con mucha naturalidad y terminó mejorando su papel en el equipo”, agregó.

El medio inglés sostiene que "Arezo se convirtió en la estrella de River Plate durante sus tres años en el primer equipo. Una actuación memorable se produjo en el partido de vuelta de una eliminatoria en la Copa Sudamericana 2020, el equivalente sudamericano de la Europa League, en el que Arezo anotó dos goles para noquear a Atlético Nacional, uno de los equipos más importantes de Colombia. También le mostró a uno de los gigantes uruguayos, Nacional lo que se estaban perdiendo en agosto cuando les anotó un tiro libre, que calificó como 'el gol más hermoso de mi carrera'".

EFE/Juan Herrero

Arezo ante David Silva de Real Sociedad

Arezo ha impresionado con las selecciones sub 15, sub 17 y sub 20 de Uruguay, pero aún no ha debutado en la mayor. Fue convocado por el Maestro Óscar Tabárez, como reemplazo en noviembre de 2020, pero una lesión lo descartó de las Eliminatorias para la Copa Mundial de Catar 2022 de ese mes contra Brasil. Con Diego Alonso al mando, hasta ahora el juvenil de Granada nunca fue citado.

El Chavo Díaz no pierde la esperanza: "Mientras mantenga un nivel competitivo en el Granada, mientras tenga minutos, es candidato a ser convocado por la selección".