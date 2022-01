En Italia dan “casi hecha” la transferencia del Canario Álvarez a Fiorentina; ¿cuánto ofrecieron?

La transferencia de Agustín Álvarez Martínez a Fiorentina de Italia está “casi hecha” y solo falta el sí de Peñarol para que se concrete, informa este lunes Corriere dello Sport, el diario deportivo italiano.

El delantero ya ha dado el visto bueno para su traspaso, aceptado lo que se le propuso desde el club italiano, pero falta que lleguen a un acuerdo con los carboneros.

La cláusula de rescisión del delantero es de US$ 20 millones (€ 17,8 millones) y el club italiano ofreció US$ 17,9 millones (€ 16 millones entre la parte fija y la bonificación a conseguir por la actuación del delantero.

¿Cuál es la diferencia por resolver? Lo que resta definir es el porcentaje de una futura venta del goleador.

En ese sentido, Peñarol quiere quedarse con el 30% de la ficha para una futura transferencia, mientras que Fiorentina no quiere ceder más del 10%.

Por eso, agrega Corrierre, el club italiano subió su oferta de los US$ 14,5 millones (€ 13 millones) con los que comenzó la negociación a US$ 17,9 millones (€ 16 millones).

Pese a esa diferencia, el diario deportivo italiano señala que las partes no están muy alejadas, por lo que el trato podría cerrarse en breve, con la urgencia de que este lunes se cierra el mercado de pases europeo.

En caso de concretarse esta operación será el pase más caro de la historia del fútbol uruguayo y Peñarol se destacó en los últimos dos años y medio por Facundo Pellistri (US$ 10 millones), Brian Rodríguez (US$ 8 millones) y Darwin Núñez (US$ 14,6 millones).

El de Núñez fue la operación más cara en dos etapas: Peñarol le vendió a Almería 80% de su ficha en US$ 9 millones (€ 8 millones) y el 20% restante de la ficha (Almería a Benfica) en US$ 5,6 millones (€ 5 millones) y el total asciende a US$ 14,6 millones (€ 13 millones).