En la última década hubo 202 denuncias de acoso en las FFAA; el 56% no se comprobaron

En los últimos diez años hubo 202 denuncias de acoso en las Fuerzas Armadas y otras reparticiones del Ministerio de Defensa, según reveló esa secretaría de Estado en su respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por El Observador. Del total de denuncias que se hicieron desde 2012, hay 57 que se lograron comprobar (28%), 114 que no se comprobaron (56%), seis que están en trámite y 23 de las que no se tiene información.

La información recabada por el Ministerio de Defensa detectó cuatro tipos de situaciones. El 60% de las denuncias fueron por acoso laboral, el 31% por acoso sexual, el 6% por violencia de género (son 12 casos en total: 10 intrafamiliares, uno de una relación docente-alumna y una situación de carácter “moral”), el 2% por casos de discriminación y 1% categorizados como otros.

De las 64 denuncias de acoso sexual se comprobaron el 37%.

En la enorme mayoría de los casos (78%) la relación funcional entre los involucrados en la denuncia era de subordinación (un subalterno que denuncia a un funcionario de mayor jerarquía), mientras que el 4% de los denunciantes eran superiores y en el 11% de los casos la denuncia ocurrió entre pares.

El Ejército es la fuerza más numerosa y también la que más denuncias acumula. Entre enero de 2012 y julio de 2021 hubo 88 denuncias. Además, 22 de las 23 denuncias sobre las que no se tiene información sobre sus características son de la fuerza de tierra. De todas formas, el Ejército es la fuerza que tiene el mayor porcentaje de comprobación de denuncias: 26%. En la Armada se comprobaron el 17% de las 40 denuncias que se hicieron entre 2012 y enero de 2022, y en la Fuerza Aérea apenas el 4% de 23 en un periodo que va desde el 2012 al 2021.

En la Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA se acumularon 22 denuncias en la última década, mientras que la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Defensa registró 19 casos y en la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia) hubo nueve denuncias. En cada una de estas dependencias el porcentaje de comprobación es mayor que en las fuerzas: el promedio de las tres es 52%.

La solicitud de acceso a la información de El Observador también consultaba por la sanción o sanciones que se impusieron en cada caso. La respuesta del MDN no vinculó las sanciones con los casos específicos. Esta forma de presentación de la información no permitió establecer cómo se resolvió cada caso comprobado ni las sanciones más recurrentes. En cambio, el ministerio presentó una lista de medidas disciplinarias registradas en cada dependencia que van desde acciones leves como el arresto simple o a rigor a la baja (destitución) y pase a la Justicia. Entre esos extremos está la privación de grado, la suspensión a cargo o destino y el pase a servicio no disponible, entre otros.

Sobre los registros

Los comandos generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tienen registros de denuncias de acoso solo en los últimos años. En la fuerza de tierra es entre 2015 y julio de 2021, en la de mar entre setiembre de 2020 y enero de 2022 y en la de aire entre 2018 y 2021. Sin embargo, a los efectos de complementar el pedido, el MDN acudió en cada caso a los registros de la Comisión Especializada en Género de esa secretaría que empezó a funcionar en el 2012.