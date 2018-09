En medio de cruces con el FA, Almagro se defendió con frase de Herrera: "Ni me callo, ni me voy"

En medio de nuevos cruces con el Frente Amplio, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, realizó un discurso para explicar una declaración suya que, según entiende, se malinterpretó. Sobre el final de su oratoria, y luego de reiterar cuestionamientos al gobierno de Nicolás Maduro que le valieron cruces con todo el oficialismo uruguayo, el excanciller del gobierno de José Mujica (2010-2015) recordó al líder nacionalista Luis Alberto de Herrera. “Ni me callo, ni me voy, como dijo Luis Alberto de Herrera, un gran no intervencionista pero esencialmente un gran humanista”, dijo el exministro al que el Partido Comunista quiere expulsar del partido de gobierno, algo que es analizado por la fuerza política.



En un video que compartió en su cuenta de Twitter el 16 de setiembre, Almagro se refirió a declaraciones que realizó en una rueda de prensa durante una visita que hizo a la frontera entre Colombia y Venezuela para presenciar la situación de los venezolanos que dejan su país. “Sobre una intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”, dijo en la visita y generó inmediatas repercusiones.

Si bien Almagro buscó luego revitalizar sus dichos, en su nuevo discurso el secretario general de la OEA dijo que “la responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta". "Como saben bien, no estoy pegado a este cargo. La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea”, dijo.

Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua pidieron la expulsión de Almagro de su cargo luego de que dijera que “no se descartaba ninguna opción”, incluida una intervención militar, en el país gobernado por Nicolás Maduro.

“Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. Que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto”, afirmó el jerarca de la OEA.

Almagro aseguró que “sería un infantilismo” de su parte “entrar en esa provocación”. “Hablemos de lo que importa, de lo que tenemos que hablar, del horror de la dictadura y sus consecuencias y de la fuerza que nos da el derecho internacional. El mensaje nuestro integralmente no es de violencia. El mensaje nuestro integralmente no es de violencia, sino que es precisamente para detener la violencia, para detener la agresión y la represión. Nuestras acciones están dirigidas a hacer esto efectivo”, afirmó.