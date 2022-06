¿En qué están los proyectos de ley que Lacalle pidió priorizar en el Parlamento?

A fines de abril, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió con la vicepresidenta Beatriz Argimón y con el senador Gustavo Penadés. El mandatario transmitió su voluntad de logar avances en dos proyectos concretos: el de tenencia compartida y el de personería jurídica de los sindicatos. Además, mencionó otras iniciativas de la comisión de Hacienda.

Sin embargo, un mes y medio después de aquel encuentro, ninguno de los proyectos tuvo avances significativos y en el caso de tenencia compartida se debe a diferencias internas de la coalición oficialista.

De por sí el año parlamentario comienza cada año recién el 1º de marzo. Por lo que los meses de enero y febrero son, excepto casos extraordinarios, tiempos de paralización para la actividad legislativa. Pero este año, además, los esfuerzos de los partidos estuvieron centrados en el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se realizó el 27 de marzo.

Recién después de esa instancia, los partidos definieron prioridades y empezaron a delinear el trabajo parlamentario. Sin embargo, un mes y medio después de aquella reunión del presidente, no hubo grandes movimientos.

Tenencia compartida

En 2016, el propio presidente, por entonces senador, presentó una primera iniciativa sobre tenencia compartida, pero que no prosperó. En setiembre de 2020, la senadora nacionalista Carmen Asiaín, junto a Graciela Bianchi y Sergio Abreu, y a pedido del presidente envió al Parlamento otro proyecto. En paralelo, Cabildo Abierto hizo lo mismo con su propia propuesta. En julio de 2021, la coalición logró acordar un proyecto basado en el del Partido Nacional (PN), pero con incorporaciones de los cabildantes.

De todas formas, pese a que la coordinación liderada por Asiaín logró los apoyos de casi todos los sectores de la coalición, el sector mayoritario del Partido Colorado, Ciudadanos, marcó sus reparos.

Para diciembre de 2021, el sector colorado había sugerido una serie de modificaciones con el fin de preservar el derecho de los menores a ser oídos. El PN incluyó casi todas las propuestas, a excepción de la creación de una Defensoría especializada en menores. Ciudadanos no quedó satisfecho con la redacción y el proyecto lleva meses estancado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, porque el único senador colorado, Pablo Lanz, no respalda el proyecto. Sin el apoyo de Ciudadanos, la coalición no tiene los votos suficientes para aprobar el texto en el Parlamento.

Este lunes, Asiaín dijo a El Observador que la negativa actual del sector fundado por Ernesto Talvi sigue siendo "en base a las mismas resistencias", pero que "seguramente" una nueva propuesta del socio de la coalición llegue "esta semana".

Si bien el voto de Ciudadanos en la comisión corresponde a Pablo Lanz, cuyo puesto lo ocupa actualmente su suplente por motivos familiares, es Carmen Sanguinetti quien lidera la negociación de su sector al respecto. A pesar de las múltiples consultas de El Observador, la senadora se limitó a decir que están trabajando en el tema.

Personería jurídica de los sindicatos

El proyecto de personería jurídica de los sindicatos, por otro lado, está en la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, a la espera de una reunión este jueves con el PIT-CNT y, la semana que viene, con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres; según le contó a El Observador, el presidente de la comisión, Raúl Lozano. El proyecto llegó a la cámara alta, después de ser aprobado en Diputados, sin los votos del Frente Amplio, el pasado diciembre.

Si bien el senador de Cabildo Abierto dijo que esperan hablar con la central sindical y la cartera, en los últimos meses tanto el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, como el ministro Mieres, se pronunciaron a favor del proyecto.

"Yo soy hincha de la personería jurídica", le había dicho Abdala a El Observador. El representante de la central sindical señaló que está de acuerdo en líneas generales porque el proyecto respeta los principios de independencia, de autonomía y de autarquía de los sindicatos. De todas formas, el PIT-CNT había planteado reparos en dos artículos: el 2 y el 7.

El artículo 2 dice que "la inscripción en el referido Registro será de carácter facultativo y tendrá efectos de reconocimiento de la personería jurídica, el que procederá sin otro requisito que la presentación de estatutos de la organización que respeten la legalidad y hayan sido adoptados por asamblea de los integrantes de la respectiva organización". Según Abdala, los estatutos se deben votar en la asamblea del congreso superior del sindicato y no en una asamblea general debido a la cantidad de miembros que puede tener una organización.

El artículo 7 regula la cuota sindical en caso de que el sindicato no haga los trámites. El presidente de la central tampoco lo apoya. "En Uruguay la afiliación sindical es voluntaria, no hay afiliación obligatoria y si los trabajadores le solicitan a la empresa tal cual es la normativa vigente que descuente la cuota sindical para dársela a la organización no tiene por qué perder ese derecho", dijo Abdala.