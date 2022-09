En un diálogo "frontal" Sanguinetti descartó acuerdo planteado por Manini: "No tendría sentido"

La intención del general Guido Manini Ríos de ser el arquitecto de una gran acuerdo nacional sobre temas centrales para el país sumó este viernes un nuevo y gran escollo. El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, no le ve mucho sentido a la propuesta que Cabildo Abierto está intentando promover entre todos los partidos políticos.

Sanguinetti recibió a Manini en su domicilio en Punta Carretas para escuchar de manera oficial la idea del senador de intentar la construcción de un espacio de diálogo y entendimiento institucional sobre los grandes temas nacionales.

En diálogo con El Observador y a cuenta de un pronunciamiento orgánico por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el expresidente adelantó un par de “comentarios” que ya le dejó a su interlocutor. En particular, sobre el planteo de Manini de recrear una Concertación Nacional Programática. El nombre recuerda al organismo del mismo nombre (la Conapro), que funcionó entre setiembre de 1984 y febrero de 1985 y que estuvo integrada por el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio y la Unión Cívica, además de varias entidades sociales y económicas que, en el tramo final de la dictadura, buscó acuerdos que permitieran consolidar el retorno a la democracia.

Lo que Manini propone ahora tendría la misma finalidad. Además del sistema político, sería integrada por la Universidad de la República, las instituciones similares del sector privado, el movimiento sindical, las asociaciones estudiantiles, el cooperativismo, los centros comerciales, las cámaras empresariales y todas las agrupaciones profesionales. Sería a través de la aplicación del artículo 206 de la Constitución, nunca puesto en práctica, que prevé el funcionamiento del Consejo de Economía Nacional.

"Le dijimos que algo como la Conapro ahora no tendría sentido", adelantó Sanguinetti. En la visión del expresidente, un órgano de ese tipo resultaría viable a inicios de un gobierno. No ahora, señaló, cuantro la actual gestión transcurre la mitad de su mandato y cuando ya hace tiempo se definió sus orientaciones básicas a través de instrumentos como el Presupuesto o la ley de Urgente Consideración (LUC). " A primera vista, no nos parece conducente", aseguró.

Sanguinetti no descartó la posibilidad de acuerdos extraparlamentarios, pero solo a nivel puntual. Por ejemplo en relaciones al problema de adicciones, que podría merecer algún tipo de diálogo nacional. El ex presidente estuvo acompañado en la reunión por el presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet (Ciudadanos), en su calidad de presidente de turno del CEN.

El dueño de la pelota

La reunión con Sanguinetti marcó el final del periplo de Manini por todos los partidos para presentar su propuesta. El líder de Cabildo Abierto dijo haberse ido con el mismo optimismo de un resultado positivo que con el que se salió del resto de los encuentros. "Fue un diálogo cordial y frontal", señaló Manini acerca de su intercambio con el expresidente. La lectura del senador fue que con Sanguinetti hubo "sintonía", ya que "comprendió la importancia" de entablar este tipo de diálogos en un momento político como el que vive el país. La intención, subrayó, es "darle una señal al pueblo uruguayo". Reiteró además que su propuesta está abierta a todo tipo de sugerencias por parte del resto del sistema.

Fuentes coloradas señalaron a El Observador que la respuesta oficial a Manini será, en general, negativa. Más allá del planteo de fondo, en ese partido se considera que la estrategia que usó Manini resultó inadecuada. Sobre todo, por su decisión de reunirse en solitario con el Frente Amplio en vez de articular antes una definición con el resto de la coalición de gobierno. Los colorados critican que Manini se lanzara solo y quisiera posicionarse como "el dueño de la pelota".

El principal referente del Partido Independiente, Pablo Mieres, también le restó viabilidad a la propuesta del cabildante, luego de una reunión que tuvo lugar la semana pasada. El ministro de Trabajo dejó en claro que los "ámbitos naturales" para este tipo de acuerdos son el Parlamento y el Poder Ejecutivo.

El planteo de Manini también generó un cortocircuito en la interna del Frente Amplio. El Partido Socialista y otros grupos cuestionaron este viernes rechazaron la propuesta, al margen de una futura expresión orgánica interna. "Nuestros aliados para cerrar la grieta de la desigualdad y la impunidad no están en coalición de derecha" subrayaron en un comunicado, además de dejar en claro que en Cabildo Abierto "justifican el terrorismo de Estado".

"No es bueno que alguien se prive de dialogar con otro", dijo este viernes Manini ante la reacción de los socialistas. "Me parece algo negativo que alguien ni siquiera acceda a hablar con otro que le está ofreciendo ese diálogo. Por ese camino pierde calidad la democracia.". El líder de Cabildo Abierto insistió: "nuestro camino es construir puentes, construir soluciones en conjunto para, en definitiva, mejorar las condiciones de vida de todos los uruguayos".

Este martes y luego de haber recibido a Manini el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había adelantado a El Observador quer esperaba la llegada de cuestionameintos internos por su decisión de entrevistrarse con el senador cabildante.