"Enano hormonado", las críticas a Leo Messi de Barcelona que involucran a Luis Suárez

El Periódico de Catalunya publicó este jueves varios chats de WhatsApp en los que integrantes de la directiva de Barcelona que presidía Josep Maria Bartomeu insultaban abiertamente a varios futbolistas del plantel, entre ellos Lionel Messi y Gerard Piqué, involucrando también a Luis Suárez.

En esos WhatsApps sale especialmente señalado Román Gómez Ponti, entonces máximo responsable de los servicios jurídicos del club. También intervenían en las comunicaciones Bartomeu, Òscar Grau, por entonces CEO del Barcelona, y directivos como Jordi Moix.

Messi, cuando se despidió de Barcelona

"Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati. (¿Rodrigo Messi, agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de esta enano hormonado que le debe al Barça la vida... ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico whatsapp: 'presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mi y a Luis no nos toques'. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)", escribió por entonces sobre Messi Román Gómez Ponti.

Rodrigo Messi es el hermano mayor del futbolista.

El día de la publicación del diario El Mundo del contrato de Messi, el grupo de chat echaba humo, en particular sobre el origen de la filtración. Es el día en que Gómez Pontí soltó una andanada contra Messi. Es el 31 de enero del 2021, todos ellos ya fuera del club.

Entre otras cosas revela un supuesto mensaje del argentino al presidente en que le dice durante la pandemia que puede tocar el sueldo de los demás jugadores pero que no toque el suyo ni el de su amigo Luis Suárez.