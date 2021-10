Escándalo en Argentina: A un técnico lo tomaron del cuello y lo metieron adentro del túnel

El partido entre Patronato y Defensa y Justicia por el campeonato argentino de Primera división tuvo un momento de furia. Cuando se terminaba el primer tiempo, Defensa marcó un gol y su técnico Sebastián Beccacece lo festejó efusivamente al lado de Iván Delfino, entrenador de Patronato.

Cuando el juez pitó el final de la primera parte, Delfino tomó del cuello a Beccacece y lo empujó hacia el túnel. En la cancha se produjo un tumulto con empujones entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico.

Al comenzar el segundo tiempo, los dos entrenadores fueron expulsados.

El resultado final fue 3 a 3. Defensa se encuentra octavo con 25 puntos y Patronato en el lugar 21 (de 26 participantes) con 16 puntos.

Cuando terminó el encuentro, con los ánimos ya más calmados, Beccacece explicó lo que pasó. “Iván (Delfino) me vino a pedir disculpas por lo que pasó. Entiendo la situación que él está atravesando. Lo entendí, lo que sí me molestó mucho fue la expulsión. No la entiendo la verdad”, contó el técnico de Defensa y Justicia.