EEUU anunció que reubicará sus tropas para una eventual salida en Irak

El ejército de Estados Unidos anunció este lunes por la noche al número dos del mando militar iraquí que iba a "reorganizar" las fuerzas de la coalición antiyihadistas con miras a "una retirada de Irak segura y eficaz", mediante una carta.

Dos responsables militares, uno estadounidense y otro iraní, confirmaron a la AFP la autenticidad de la carta, firmada por el general William H. Seely, comandante de las operaciones militares estadounidenses en Irak.

"Respetamos su decisión soberana que ordena nuestra partida", agrega la misiva, un día después de que el Parlamento iraquí aprobara una moción para instar al gobierno a expulsar a las tropas extranjeras de Irak.

Según un comunicado difundido por el primer ministro de este país, Adel Abdul Mahdi, este lunes tuvo lugar una reunión entre el jerarca local y el embajador estadounidense Matthew H. Tueller, tras la cual se decidió una mutua cooperación "para implementar la retirada de las fuerzas extranjeras de acuerdo con la decisión del parlamento iraquí".

La decisión se da pocos días después del ataque estadounidense en Bagdad contra Qasem Soleimani, líder y alto mando iraní que murió luego de un bombardeo con precisión este viernes, mientras se dirigía al aeropuerto de la ciudad.

Esa operación tuvo el objetivo de "disuadir futuros planes de ataque de Irán" según el Pentágono, pero desató una tormenta política en la región, hacia donde Estados Unidos anunció que iba a desplegar más de 3.500 militares.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!