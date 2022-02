"Estamos del lado de la verdad": Cosse dice que el Sí defiende "las mejores tradiciones democráticas" del país

"Si piensan un poquito, no estamos promoviendo un cambio,estamos defendiendo las tradiciones democráticas del país". Así se expresó este sábado la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, al encabezar una recorrida por Maldonado en defensa de la derogación de los 135 artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC) que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo.

Fuera de sus tareas oficiales, Cosse dedicó buena parte del día a participar en caravanas y actos por varias ciudades del departamento. En compañía del senador frenteamplista Oscar Andrade (PCU), la jefa comunal visitó Aiguá, Pan de Azúcar, Piriápolis y San Carlos.

En ese marco, aseguró que los 135 artículos que se quieren derogar "son los peores" de la ley cuestionada. Son, precisamente, "los que le caminan por arriba a las mejores tradiciones democráticas del Uruguay".

Según su visión muchos ciudadanos, de todos los partidos, están de acuerdo con esto. "Estamos hablando de las tradiciones varelianas, artiguistas, batllistas", señaló. "Lo mejor del Partido Nacional, de las organizaciones sociales, de los trabajadores, de los feminismos".

Para remarcar ese concepto, citó algunos ejemplos de esas tradiciones. "Estamos defiendo lo mejor, como la obligatoriedad de la educación" dijo, refiriéndose a uno de los puntos que más diferencias y opiniones contrapuestas generan entre partidarios y detractores de la ley. "Debe quedar claro que la educación seguirá siendo obligatoria, a rajatabla", señaló la intendenta.

El tono del discurso de la intendenta pasó por tender puentes, con la idea de que el resultado de la consulta popular excede cuestiones partidarias. "De esto, algo sé. Las mejores cosas que se han hecho en este país, fue cuando nos juntamos todos", aseguró.

En ese sentido relató alguna experiencia personal en la gestión pública. Por ejemplo, con la instalación de la fibra óptica por parte de Antel. "No le preguntamos nunca a nadie qué votó", aseguró. "Pusimos en un barrio y en otro también, sin preguntar a nadie si era pobre, rico o a quién había votado. Lo mejor lo sacamos discutiendo entre todos".

Es por eso que consideró "tan importante" ahora la oportunidad de discutir de cara al referéndum de 27 de marzo, gracias a que "800 mil voluntades hicieron posible" poder definir sobre "cómo queremos que quede esta ley".

Cosse llamó a lograr algo fundamental, admitiendo que será difícil: que este referéndum no divida a los uruguayos. La intendenta capitalina consideró que el país no está ante una campaña publicitaria ni de grandes discursos, sino de reflexión. Es por eso que exhortó a debatir y conversar "de buena fe" con los eventuales votantes del No.

Allí hizo una advertencia sobre la campaña en favor de la ley. "Muchas veces se invocan artículos que no están", entre los 135 que se quieren derogar.

En su discurso, Cosse llamó a defender la campaña por el sí con un ánimo cívico y de construcción. "Estamos del lado de la verdad y vamos a mantener el buen clima democrático", expresó. "Nada nos va a desviar de este rumbo".

"La democracia es mejor si hay discusión", dijo. "Tenemos que ir con la verdad y con información". "No estamos hablando de este gobierno, ni de los del Frente Amplio, ni del próximo gobierno", dijo. "Estamos hablando de lo que va a quedar escrito en la ley. Un rumbo o el otro".

Cosse insistió: esta es una tarea común. "No caigamos en la trampa de la polarización", pidió a sus partidarios. Sí que actúen con mucha pasión y corazón. "No caigamos en las provocaciones, porque lo nuestro es la civilización, lo nuestro es el progreso. Por algo, somos progresistas", concluyó.