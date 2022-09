"Estamos regalados": referentes de Nacional transmitieron miedo a represalias de la barra brava del club

Referentes de Nacional transmitieron que temen dar información sobre lo sucedido en el último partido clásico por miedo a represalias de la barra brava. "No podemos hablar porque estamos regalados", le dijeron a un funcionario que integra la investigación sobre qué fue lo que pasó.

La investigación por los incidentes en el partido clásico abarca diferentes situaciones irregulares que involucran a las dos hinchadas y llevaron a autoridades de los clubes a dar sus explicaciones frente a las autoridades. Entre ellos, se investiga el ingreso de hinchas que estaban prohibidos por la lista negra de la AUF, el ingreso de otros con entradas de terceros –sospechan que hinchas de Gremio entraron con entradas de socios de Nacional–, los destrozos en la tribuna Scarone y el ingreso de parciales tricolores la noche anterior a engrasar el lugar donde se recibiría a los hinchas de Peñarol.

En Nacional negaron tener mayores detalles sobre lo sucedido más allá de los que ya han aportado, pero, según supo El Observador, manifestarona funcionarios de la investigación estar "muy atemorizados". Nacional reconoció en la tarde del martes que permitió el ingreso de hinchas tricolores el viernes 2 antes del clásico del pasado 4 de setiembre y que no los registró. Ese día se engrasó la tribuna Scarone, que correspondía a la parcialidad tricolor.

“Lamentablemente no estamos en condiciones de proceder de acuerdo a su solicitud, debido a que Nacional, tratándose de personas que se movilizan invocando su condición de hinchas y se ofrecen a realizar tareas determinadas, no las registra debido a que pertenecen a una masa de gente que invoca actuar como 'voluntarios' y no son funcionarios del club por lo que institucionalmente no los registra”, dice el comunicado de los tricolores.

El presidente de Nacional, José Fuentes, confirmó este miércoles que no tiene la grabación de las cámaras de la noche previa al clásico Nacional-Peñarol. “Nadie la pidió”, sostuvo el dirigente. Las filmaciones del club se borran luego de unos días. Al no haber sido solicitadas por nadie, se borraron, confirmó.

Un equipo de Policía Científica irá a revisar y extraer información de las cámaras del Ministerio del Interior en el Parque Central para intentar determinar cómo se dio el ingreso de hinchas de Nacional a la tribuna de Peñarol en la noche previa al partido clásico, dijeron fuentes de la investigación a El Observador. En los alrededores del estadio hay cámaras del Centro del Comando Unificado, del Ministerio del Interior, y hay otras del tipo domo que giran 360 grados y captan la tribuna Scarone.

Pedirán información a Migraciones sobre brasileños

La fiscalía que investiga las irregularidades en el partido clásico entre Peñarol y Nacional pedirá a la Dirección Nacional de Migraciones los datos de todos los ciudadanos brasileños que ingresaron al país ese fin de semana para intentar individualizar a los hinchas de Gremio que ingresaron al partido, según supo El Observador.

El fiscal Fernando Romano investiga la presencia en la tribuna de 20 hinchas de Gremio, informó MVD Noticias, entre ellos, el que apareció vestido de mameluco blanco y tiró piedras hacia la tribuna de Peñarol. Además, los investigadores cuentan con fotos de hinchas de Gremio festejando con otros de Nacional el 5 de setiembre. Sospechan que ingresaron con entradas de socios. También se encontró una bandera del cuadro brasileño en las lingas con las que se levantó la gigantografía de Santiago "Morro" García.