Están los nominados a los Globos de Oro: ¿cuáles importan de cara al Oscar y por qué?

Los Globos de Oro no se caracterizan por ser los premios más serios del mundo. Los entrega una entidad un poco oscura y polémica llamada Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, suelen estar regados por el lobbismo extremo y una ceremonia marcada por el alcohol –que este año será el 28 de febrero–, y usualmente pasan cosas rara y confusas, como cuando nominaron ¡Huye! de Jordan Peele a Mejor comedia o musical. Pero los premios ahí están, reciben su atención y a trazo grueso pueden terminar funcionando como un paso previo para películas que quizás compitan por el Oscar, otra ceremonia que tiene sus fallas pero que al menos aparenta mayor seriedad.

En ese sentido, hay algunos nominados que sabemos que se van a repetir o al menos a mencionar en la ceremonia que está marcada recién para el domingo 25 de abril, y esta lista pretende justamente eso: recopilarlos para, de esta manera, esbozar una especie de camino hasta la estatuilla dorada que realmente importa. O no.

Nomadland

El año pasado tenías que correrte si no querías que Parásitos, la película del surcoreano Bong Joon-Ho, te topara y te pasara por arriba en su camino triunfal. Aquella producción rompió récords, se llevó un montón de premios y aplausos, y este año podríamos llegar a tener una instancia similar con Nomandland, de Chloé Zhao.

Nomadland, de Chloé Zhao

Nomadland viene transitando su camino al Oscar de manera silenciosa pero firme: ganó premios en los festivales de Venecia y Toronto, ganó los Gotham al cine independiente, ganó el de la Sociedad de Críticos. Ahora está nominada a cuatro Globos de oro: Mejor película dramática, Mejor director, Mejor actriz (Frances McDormand) y Mejor guion. Es casi seguro que será una de las grandes animadoras de la temporada de premios y que causará un pequeño fenómeno en salas. En Uruguay tiene su estreno marcado en cines para el 15 de abril, pero vale la pena la espera: es una película bellísima en su puesta y relato que debe verse en la pantalla más grande posible.

Promising Young Woman

Promise Young Woman, de Emerald Fennell

Entre los hitos de esta premiación se destaca que por primera vez hay tres mujeres nominadas en la categoría de Mejor director. Además de Zhao por Nomadland y Regina King por One night in Miami, la debutante Emerald Fennell quedó seleccionada por su trabajo detrás de las cámaras en Promising Young Woman, una película en la que Carey Mulligan emprende una cacería nocturna contra una serie de hombres abusadores. Hay grandes chances de volver a tener noticias de esta película más adelante: el rol de Mulligan ha sido destacado casi de forma unánime –ella también está nominada por su actuación– y en total la película de Fennell acumula cuatro nominaciones. ¿Será el año en que el Oscar enmendará una de las categorías más dispares de su historia? Los Globos de Oro parecen haberle mandado un primer aviso.

Mank

Netflix

Mank, de David Fincher

La última película de David Fincher tiene en su código genético el alimento preferido de las premiaciones de Hollywood: su propia historia. El relato de la polémica por la autoría de la mítica El Ciudadano tiene a un enorme Gary Oldman en la piel del guionista Herman J. Mankiewicz y parece estar destinada a varias nominaciones de cara al Oscar. De pique, en los Globos de Oro consiguió seis –fue de las más nominadas–, entre ellas Mejor película dramática, Mejor director y Mejor actor. Está en Netflix desde diciembre.

The Father

The father, de Florian Zeller

Es probable que muchos de los que estuvieron atentos este miércoles a las nominaciones deben de haber levantado una ceja al leer o escuchar “The father”, porque de seguro es una de las películas menos promocionadas de toda la selección. Lo cierto es que esta película protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman quedó seleccionada en cuatro categorías y posicionó bien a sus intérpretes, ambos nominados, de cara a lo que viene. The father tiene una particularidad: está basada en una obra de teatro homónima de Florian Zeller mencionada por The Times como una de las mejores de la década, y es su propio director quien se encargó de llevarla al cine.

El juicio de los siete de Chicago

El juicio de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin

El pulso de Aaron Sorkin a la hora de escribir ha sido avalado por los premios en ocasiones anteriores –véase Red Social o Steve Jobs– y este año parece que sucederá lo mismo con El juicio de los siete de Chicago, una película de Netflix que se estrenó a fines del 2020 y que consiguió seis nominaciones a los Globos de Oro –entre ellas la doble nominación para Sacha Baron Cohen, que lo logró por esta y por la secuela de Borat–. Por su propuesta formal, por su abordaje de un episodio controversial en las páginas recientes de la historia de EEUU, seguramente terminará en carrera para el Oscar.

Sound of Metal

Sound of metal, de Darius Marder

Es difícil que esta película que se puede ver en Prime Video y que está dirigida por Darius Marder consiga una nominación en la categoría principal de los Oscar, pero la candidatura de su protagonista Riz Ahmed es la confirmación final de que será uno de los elegidos en el bolillón de los actores principales. La interpretación del actor inglés es soberbia, una de las mejores de la temporada, y se merece el destaque que está teniendo.

Olvidos que aparecerán

5 Sangres, de Spike Lee

Hay algunas películas que, o bien quedaron relegadas a categorías secundarias o bien fueron ignoradas, que seguramente conseguirán más protagonismo en la premiación de abril. Por ejemplo Minari, una película estadounidense que por estar parcialmente hablada en coreano fue enviada a las películas extranjeras. O la danesa Another Round de Thomas VInterberg, una de las grandes emociones del año pasado, que podría llegar a tener más atención en el futuro. Los Oscar también pueden llegar a darle más amor a Judas and the Black Messiah y definitivamente a 5 Sangres de Spike Lee. El último esfuerzo del hombre de Brooklyn fue ignorado olímpicamente por quienes eligen los nominados a los Globos de Oro, pero incluso así todavía tiene serias posibilidades de colarse para el Oscar.