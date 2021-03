Este es el precio que paga Netflix cada vez que compartís tu contraseña

Hace pocos días, Netflix comenzó a probar con un grupo de usuarios de algunos países una funcionalidad para impedir el uso de contraseñas compartidas, conocido como "password sharing".

Un mensaje les pide que confirmen que viven con el propietario de la cuenta ingresando los detalles de un mensaje de texto o correo electrónico enviado al propietario. Los espectadores pueden retrasar la verificación y seguir viendo Netflix. Pero el mensaje puede reaparecer cuando vuelvan a ingresar al servicio y, eventualmente, se les podría solicitar que abran una nueva cuenta para continuar la transmisión.

"Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo", dijo un portavoz de Netflix a Reuters.

De acuerdo con los términos legales de la empresa, una cuenta solo se puede compartir con miembros de su hogar: "El servicio de Netflix y cualquier contenido visto a través de nuestro servicio son solo para su uso personal y no comercial y no se pueden compartir con personas fuera de su hogar" se alerta.

No se trata de la primera vez que la plataforma de streaming se ocupa de este tema, ya lo intentó en 2017 y 2019, pero quizás esta ocasión sea la definitiva.

Ahora, entre el aumento día a día de competidores en el mercado y el dinero que está dejando de ingresar, todo parece indicar que el líder de los servicios de contenidos online de pago esta vez sí estaría considerando seriamente limitar las cuentas compartidas para poder seguir creciendo.

En ese sentido, el analista del Citigroup Jason Bazinet publicó hace poco un estudio, que releva el sitio especializado TodoTVNews, en el que da a conocer que entre todas estas compañías están dejando de ganar hasta u$s 25.000 millones al año por el "password sharing".

Y Netflix representa el 25% de esa cifra, por lo que estaría dejando de ingresar unos u$s 6000 millones anuales.

En 2020, Netflix cerró con ingresos totales de u$s 25.000 millones, un 24% más que el año anterior. Sumar u$s 6000 millones para la plataforma teniendo en cuenta los tiempos que vienen no estaría nada mal.

Pexles

Las historias de ciencia ficción, las series de superhéroes y los dramas sobre crímenes se consolidan como las más populares

Por otra parte, de acuerdo al último Informe de demanda de televisión global de la compañía de investigación de mercado Parrot Analytics, denominado The Global Television Demand Report 2020, que publica el portal The Daily Televisión, Netflix obtuvo la mayor parte de la demanda de la audiencia durante todo ese año.

Aunque frente a la nueva competencia de empresas como Disney+, Apple TV+ o HBO Max, entre otras, la participación global de 53,5% registrada en esta medición para Netflix en la demanda de series originales fue la más baja de la historia de la plataforma, con una disminución de hasta 6,3 puntos porcentuales en comparación con el año 2019.

La principal razón de este declive, como es de suponer, tiene que ver con la proliferación de servicios similares. En su primer año completo de disponibilidad, Apple TV+ estableció una cuota de demanda global del 3,9% para producciones originales, mientras que Disney+ y HBO Max le siguieron de cerca con un 3,6% cada uno, a pesar de que esta última se lanzo en mayo de 2020. Otros streamers de nicho obtuvieron un 8,8% combinado, lo que refleja la proliferación y el crecimiento de las plataformas streaming en todo el mundo.

Parrot Analytics también analizó la popularidad de las series originales y las participaciones de demanda de género específicas del mercado en varios países representativos de cada región y continente.

Las historias de ciencia ficción, las series de superhéroes y los dramas sobre crímenes se consolidan como los más populares y preferidos por el público de todo el mundo, siendo The Mandalorian de Disney+ la que dominó las listas.

Al respecto se explica la diferencia en la estrategia entre Disney+ y Netflix. Disney+ dependió sobre todo de un éxito de taquilla global como The Mandalorian, mientras que Netflix desarrolló una mayor cantidad de series que pueden estar más dirigidas a los gustos específicos del mercado", apuntó el analista de Parrot Analytics Insights, Christofer Hamilton, autor del informe.

El Cronista