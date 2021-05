Este jueves inician pagos de $ 7.305 a sectores afectados por la pandemia: a quiénes alcanza

Este jueves 27 de mayo comienzan a pagarse los subsidios de $ 7.305 mensuales para los sectores más afectados por la pandemia, en el marco de medidas de apoyo que informó el Poder Ejecutivo el pasado 20 de abril. En ese entonces, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, informó que el gobierno elevó el monto asignado para el Fondo Coronavirus para 2021 en US$ 360 millones. En el arranque de año se estimaba un gasto de US$ 540 millones para el primer semestre, que ahora se amplia a US$ 900 millones.

El subsidio de $ 7.305 se pagará durante tres meses y comprende a Monotributistas Mides y a cuentapropistas o informales de los sectores más afectados: autores, intérpretes, actores, músicos, disc jockeys, sonidistas, bailarines, iluminadores, escenógrafos, fotógrafos, realizadores de videos, trabajadores vinculados a la organización de fiestas y eventos o que brindan servicios a salones de fiestas, entrenadores y profesores de gimnasia, guías turísticos y promotores de turismo aventura que no estén percibiendo ningún tipo de ingreso (no se tomarán en cuenta como ingresos las asignaciones familiares ni pensiones alimenticias con destino a menores e incapaces), según informo la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) por medio de un comunicado. Quienes estén comprendidos para el beneficio deberán concurrir a partir de este jueves 27 de mayo en el correr de la tarde a las redes de cobranza, con su cédula de identidad, para hacer efectivo el cobro. Leé también Aduanas advierte ante intento de estafa por compras en el exterior Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas tomadas por el gobierno para reducir los contagios de coronavirus, estos sectores han visto limitadas sus actividades (desde la suspensión parcial hasta total), lo que ha significado la reducción de los únicos ingresos de los trabajadores en dichos sectores. Están habilitados para recibir el subsidio aproximadamente 13 mil monotributistas Mides inscriptos en el Banco de Previsión Social (BPS). La nómina de beneficiarios en este caso fue determinada por el BPS. En el caso de los cuentapropistas e informales de los sectores más afectados, están habilitadas aproximadamente 6 mil personas para cobrar el subsidio. La nómina de beneficiarios fue determinada y comunicada a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por las organizaciones representativas de cada sector. La Ande es quien lleva cabo la gestión administrativa para que los beneficiarios puedan cobrar a través de las redes de cobranza. Estos subsidios se financian con el Fondo Solidario Covid-19.