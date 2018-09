Vienen de todos lados: Estos son los artistas que estarán en Montevideo Rock

La segunda edición de los Festivales por la convivencia, organizados por la Intendencia de Montevideo y que este año involucran a Montevideo Rock, Tropical y por primera vez, Montevideo Tango, anunció sus grillas que incluyen, en contraste a la edición 2017 de esos eventos, artistas extranjeros. El Montevideo Rock, además, agregó en su programación a un escenario dedicado exclusivamente al rap uruguayo, uno de los géneros de mayor crecimiento en los últimos años.

Los Festivales tendrán este año la exigencia de igualar el éxito que tuvieron el año pasado, en el que convocaron entre ambos eventos a 40.000 personas, con el agregado de que este año también hay competencia de otros eventos cercanos en el tiempo, como el Cosquín Rock, los shows lanzamiento del ANTEL Arena o shows internacionales como el de Roger Waters en el estadio Centenario el 3 de noviembre.

En ese sentido, el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Christian Di Candia, comentó a El Observador que "los Festivales de la Convivencia se realizan en el marco de una inversión pública en Cultura y eso implica pensar globalmente los tres encuentros, mucho más allá de una perspectiva comercial de una grilla o un conjunto de artistas". "Tiene que responder a una visión política y cultural y eso lleva a escuchar las nuevas demandas, a las y los artistas emergentes y por ejemplo las movidas que de algún modo empiezan a necesitar un espacio mayor que el que hasta hoy se les ha dado", agregó.

La intención del festival será entonces darle espacio a una mayor cantidad de artistas femeninas y darle espacio a artistas emergentes combinándolo con nombres convocantes. De acuerdo a Di Candia, en la comuna sabían que el año pasado "la vara quedo muy alta" y por eso tenían que reinventarse "en el marco de los lineamientos políticos culturales de la Intendencia". "En ese marco intentamos mantener la apuesta general a la grilla nacional con un mix internacional variado que potencie la oferta cultural que brindamos a la ciudadanía a precios super accesibles", dijo el jerarca.

El Montevideo Rock será el 16 y 17 de noviembre, en la Rural del Prado, y tendrá el antecedente de las 36.000 personas convocadas entre ambas jornadas de 2017. Ante la intención de los organizadores de no repetir la programación, y considerando que en su primera edición el festival tuvo a todos los pesos pesados del rock local (La Vela Puerca, No Te Va Gustar, Buitres, Trotsky Vengarán, La Trampa - que se disolvió nuevamente -, Once Tiros y El Cuarteto de Nos, entre otros), este año se decidió traer a referentes del otro lado del Río de la Plata, desde Brasil y España.

Fito Páez y la banda Ciro y los Persas serán los visitantes argentinos, además de la banda Los Espíritus. También estarán la rapera española Mala Rodríguez, y los brasileños Titas.

Ante la preocupación que se reiteró en múltiples festivales locales de la escasa presencia de artistas femeninas, el evento incluirá este año a Mónica Navarro, Papina De Palma y Florencia Núñez entre sus propuestas.

Buenos Muchachos y el Cuarteto de Nos repiten de la grilla del año pasado, al igual que Eté & Los Problems, que darán el salto del escenario Montevideo, dedicado a propuestas emergentes, al escenario principal.

Una de las bandas ausentes del cartel de 2017, La Triple Nelson, estará en la edición 2018, mientras que Mandrake Wolf y Los Druidas, Santé Les Amis y Rey Toro son otras de las incorporaciones locales.

El cierre del sábado será con Mala Rodríguez, Ciro y los Persas y El Cuarteto de Nos en cada uno de los escenarios, mientras que el domingo cerrarán La Triple Nelson, Titas y Fito Páez.

El escenario de rap será una de las novedades más grandes de este año, y marca un reconocimiento a una de las escenas más frescas, divertidas y convocantes de la música uruguaya actual. Los Buenos Modales, AFC, La Teja Pride y Dostrescinco, Arquero, Eli Almic, Croupier Funk y Kung Fu Ombijám (un rapero que actualmente se encuentra preso y que ha utilizado la música como forma de contar su historia y como herramienta de rehabilitación) serán los encargados de representar al hip hop local, además de otros artistas que se sumarán más adelante.

Las entradas tendrán un costo de $500 por día y se pueden adquirir a través de Red UTS.

Fechas

El Montevideo Tango será el primero de los tres eventos, y se realizará el 27 de octubre en la Ciudad Vieja. En tanto, Montevideo Tropical tendrá lugar el 10 de noviembre en la Rural del Prado, donde ya tuvo su versión el año pasado, convocando a 4000 personas.