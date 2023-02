"Estoy pagando caro los errores": la sincera confesión del golero de Nacional Sergio Rochet

Sergio Rochet se confesó después de los últimos dos partidos de Nacional contra Liverpool, derrota por la Supercopa y victoria por la primera fecha del Apertura, en los que no ha tenido un buen rendimiento. Esto se suma al clásico de enero. En el primer partido el gol negriazul convertido por Gonzalo Nápoli sucedió después de un rebote del golero tras un tiro libre de Martinena.

El golero y capitán de Nacional dijo con sinceridad: "No fue de las mejores semanas para mí en mi rendimiento. Tuve errores y lo sé, pero me sirven para mejorar. Uno en Nacional sabe que tiene que convivir con todo esto, pero a veces no podes abstraerse de las cosas que te pasan a nivel personal", expresó en Derechos Exclusivos de Radio Uruguay.

Rochet expresó que en los últimos días "la cabeza no está del todo bien por más que uno trata de estarlo. Fue un golpe duro lo del Mundial, además un fin de año con problemas familiares que me tocaron un poco, recién ahora se está encarrilando la cosa. También es difícil mantener un nivel pero uno trata de estar 100% por más que a veces pasan estas cosas, como en la final (contra Liverpool) donde tomé una mala decisión, un error técnico porque quise agarrar la pelota cuando la jugada pedía un despeje. Hay rachas malas y buenas, y las malas las estoy pagando con errores caros. Pero tengo la confianza de mis compañeros y del hincha y eso me motiva", señaló.

Inés Guimaraens

El gol de Liverpool en la final de la Supercopa

El futbolista contó que si bien aprendió a convivir con este tema, "a veces a uno lo supera, pero siempre con el apoyo de la gente cercana, los compañeros. En Nacional hay un sicólogo que nos ayuda mucho en el día a día también y con otro referente como el Puma Gigliotti hemos hablado con los más jóvenes para que hablen con el sicólogo", dijo.

Rochet recordó que cuando tenía 20 años y jugaba en Holanda, "trabajé con un sicólogo, porque me notaba que después de los goles me reprochaba cuatro o cinco minutos; él se dio cuenta y me lo dijo y empecé a trabajar diferentes técnicas. Hoy en día uno trata de hacerlo pasajero, que no influya en el resto del partido".