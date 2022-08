José Pedro Aicardi: “Estructuralmente el ganadero es un negocio con futuro”

José Pedro Aicardi, director de MegaAgro, analizó el mercado ganadero en la previa de la Expo Prado 2022, una instancia que se iniciará el viernes 9 de setiembre y que definió como “la antesala de la zafra de reproductores”.

¿Cómo se está desarrollando el mercado ganadero?

En el mercado del gordo, si bien no hay mucho fundamento interno para que los valores de los ganados se sigan ajustando, tampoco hay mucho fundamento en el mercado exterior para que puedan subir. Se ve un mercado que está buscando estabilizarse.



Gran parte de los negocios que se han entregado estas últimas semanas fueron pactados hace dos o tres meses. Los valores andan entre US$ 5 y US$ 5,10 (por kilo) para el novillo y entre US$ 4,75 y US$ 4,80 para la vaca. El mercado parece buscar estabilidad, veremos qué pasará cuando termine la ventana de cuota 481, y con base en la faena que la industria decida tener.



Se ve un mercado de reposición que se ha ido tonificando, con una demanda que supera la oferta. Eso se ha dado de a poco, primero por los lugares donde los verdeos están mejor. Hay mayor demanda que oferta y eso hace que se tonifiquen los precios, lo que se viene mostrando en la relación flaco-gordo que ha ajustado de US$ 1 a US$ 1,10.

¿Cómo ve a la Expo Prado 2022?

Hay mucha expectativa, sobre todo de parte de los cabañeros, sabemos que es la antesala o el comienzo de la zafra de reproductores.



Más allá de los ajustes que hemos tenido en el mercado del gordo, se han dado valores excepcionales, también para el mercado de reposición. Seguimos teniendo números muy buenos para el negocio, estructuralmente el ganadero es un negocio con futuro. Estamos en precios por encima del histórico, que han venido para quedarse, y por más que tengan un ajuste son muy buenos y eso genera expectativas.



Los terneros han tenido una muy buena zafra y eso da expectativas para que sea un gran Prado. Creo que este año vamos a tener eso de los viejos Prados, de estar un poco liberados del tema pandemia. En las cabañas con las que trabajamos sorprende el nivel genético que van a ofrecer. Es una competencia muy competitiva y pienso que será un buen puntapié inicial de la zafra.



Tengo firmes expectativas de que será una muy buena zafra en términos de colocación por el momento que vive la ganadería.

¿Qué actividades comerciales se vienen en MegaAgro?

El 22 de agosto abriremos una subasta virtual de 40 toros Aberdeen Angus de La Turmalina y La Tacuarita. Ofreceremos toros realmente muy buenos. La venta cerrará el 5 de setiembre. Se hará con financiación propia, con 180 días libres y 6% de descuento por pago al contado, y con flete gratis.



Este es un producto que queremos explotar más, sobre todo para cabañas que no juntan mucho volumen o prefieren vender con un poco de preparación genética de primera línea. Tratamos de desestacionalizar la venta con este tipo de remates de reproductores previo a la zafra.

Subasta virtual de toros Aberdeen Angus a cargo de Mega Agro.

Pantalla Uruguay se muda.

Sí, muda sus oficinas del Centro al Parque Tecnológico del LATU –Anexo Los Talas–. Rematamos ahí desde hace dos años y tendremos todo centralizado.

Pantalla Uruguay muda sus oficinas al Parque Tecnológico del LATU.

¿Cómo se ve la oferta inicial para el próximo remate?

Tenemos un muy buen nivel de consignaciones para la poca oferta que hay en este momento, estamos cerrando las inscripciones.