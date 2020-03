Estuvo a punto de llegar a Nacional y ahora piensa retirarse por el coronavirus

El 31 de diciembre de 2017, Nacional anunció la contratación del goleador de la Copa Libertadores de ese año: “¡Bienvenido José Sand al Decano del Fútbol Uruguayo!" se publicó en el Twitter oficial del club.

Sin embargo, la negociación se cayó y el tuit fue borrado. Unos días después el delantero argentino se fue a jugar a Deportivo Cali, equipo colombiano que entonces conducía Gerardo Pelusso.

A Nacional, en lugar de Sand llegó otro argentino: Gonzalo Bergessio, goleador tricolor en las últimas dos temporadas (2018 y 2019).

Sand, que es el máximo goleador en vigencia del fútbol argentino, anunció que está muy cerca de su retiro. En medio de la suspensión de la actividad futbolística por la pandemia del coronavirus, el futbolista manifestó: "El fútbol no me pudo retirar y el coronavirus parece que me va a hacer dejar", dijo en diálogo con Radio La Red.

Actualmente Sand, de 39 años, defiende a Lanús y su contrato termina en junio próximo. "Estoy analizando algunas cosas y voy a ver. Estoy más para dejar que para seguir, pero estoy analizando algunas cosas. Estoy por cumplir 40 y tengo que parar un poco", afirmó.

Luego de 20 años de carrera y de conquistar cinco títulos con la camiseta Lanús, el delantero que cumplirá cuatro décadas el 17 de julio cerró: "Estoy pensando mucho y eso me tiene intranquilo. Sé que se acerca", tiró.