Etulain explicó la decisión que motivó su renuncia a la Mutual de Futbolistas

Hasta abril, estuvo en todos los temas de la gremial. En los contactos habituales del periodista con el presidente de la Mutual, para conocer información sobre los temas medulares del día a día, a cada consulta llegaba una respuesta con toda la información que podía brindar. Sin embargo, en los últimos dos meses, el mensaje cambió de tono: “Habla con Scotti que está en el tema”; “Hablá con los demás muchachos que están tratando eso”. Así se repitió una y otra vez, hasta que sorpresivamente este martes de mañana Michael Etualain presentó renuncia irrevocable como presidente de la Mutual, en un cargo en el que cumplió dos años de gestión.

¿Por qué renuncia?

Por motivos personales. El último mes y medio o dos meses no puede estar arriba de todos los temas como solía hacerlo y como me gusta trabajar, y entendí que no era justo con lo que sucedía para los que estaban trabajando todos los días en todos los temas en un momento tan especial.

¿Se planteó alguna situación en el gremio que lo aleja? ¿Tuvo algún problema con compañeros?

No. Ninguno. Exclusivamente esta situación que menciono. Ser el presidente de la Mutual es muy demandante y como no podía estar como debía, por respeto a quienes están atendiendo los temas consideré que debía dejar paso a quienes están trabajando. Tengo un agradecimiento a todos, que van por buen camino, y que mantengan una Mutual independiente.

¿Todo pasaba por el presidente?

Vivimos en una sociedad presidencialista y todos los temas pasan por los presidentes. Ahora, por temas personales, no podía atenderlos como debía.

¿Cómo reflexiona sobre su gestión?

Que cumplí. Tengo la misma sensación que vivía en algunos partidos, la sensación del deber cumplido. Porque se inició un camino de un cambio grande para defender los derechos de los futbolistas y hoy los jugadores estamos parados en otro lugar. En ese camino se hizo respetar el estatuto del jugador y se brindaron otras herramientas que no estaban en consideración.

Camilo dos Santos

¿Cuál fue el día más difícil de su gestión?

Al inicio de cada torneo, cuando había que esperar hasta último momento para que los clubes pagaran las deudas.

Y ese que lo emocionó.

El más sensible y emocionante fue el día que entregamos los diplomas a 100 futbolistas por haber completado los estudios en los cursos que desarrollamos en la Mutual y el Fondo de Garantía de la B (Segunda División Profesional).

La Mutual era un banco de reclamos por deudas de los clubes, ¿en este tiempo cambió el concepto sobre la función del gremio?

Entiendo que somos un gremio que atiende esos asuntos, pero también profundizamos en otras cuestiones, que no solo pasan por dinero, sino por asuntos de sensibilizar la figura humana del futbolista, su formación, su crecimiento, y no solo atender conflictos y problemas, que en definitiva es lo que más tenemos que hacer en el lugar que estamos. Porque los conflictos siempre están y eso me obligó durante los dos últimos años a estar las 24 horas los siete días de la semana durante todo el año, y eso fue lo que permitió ayudar a resolver o encaminar esos conflictos, para lograr la mejor solución. Todo eso genera un desgaste.

Camilo dos Santos

¿Qué tanto desgaste genera?

Uno como nunca habría imaginado, y como nunca había tenido en mi vida en ninguna actividad. Es una actividad muy demandante, por el tiempo y los problemas que hay que atender.

¿Qué enseñanzas se lleva?

Muchas en cuanto a considerar a todos los futbolistas, a los que están bien, a los que no tienen problemas. Creo que la más importante es la vocación de servicio de estar disponible para todos.

¿Eso costó reclamos familiares?

Totalmente. Me di cuenta todo lo que dejé de lado, pero no me arrepiento, porque además de la experiencia acumulada y el camino recorrido, actualmente estamos viviendo que los pasos que dimos toman otra relevancia.

¿Qué plan tiene para adelante?

Dedicarme a mi familia, a la que dejé de lado, y a los emprendimientos personales que desatendí.