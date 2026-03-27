Ataque en patota en Balneario Buenos Aires: imputaron a uno de los agresores con arresto domiciliario y buscan a los demás

Un adolescente de 19 años fue imputado por lesiones graves en calidad de autor por su participación en el ataque en patota en Balneario Buenos Aires contra otro joven de 24 años.

La Justicia de Maldonado dispuso que el adolescente permanezca con arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico por tres meses , mientras avanza la investigación. El ahora imputado no tenía antecedentes penales , pero ya portaba una tobillera electrónica por violencia doméstica .

El pasado 26 de marzo, cuatro días después del ataque en patota, se logró la detención del adolescente en un allanamiento de una casa en el barrio Maldonado Nuevo . Las autoridades continúan buscando a los demás implicados en la golpiza.

Un hombre murió tras una pelea en el puerto de Punta del Este: fue encontrado en el agua con una herida en el pecho

Joven fue golpeado por otras cinco personas en Maldonado: está internado grave en centro de salud de Montevideo

Durante la madrugada del pasado domingo, la víctima fue agredida por unos cinco jóvenes de aproximadamente. El ataque ocurrió sobre la Ruta 10 , en localidad de Balneario Buenos Aires.

La víctima había concurrido al balneario con otras personas, detuvieron la marcha sobre esta ruta y los demás se fueron. Luego llegaron los agresores que primero increparon al joven y cuando se bajó del vehículo lo agredieron físicamente.

El medio Cadena del Mar había informado previamente que el hecho se desencadenó en el marco de una fiesta clandestina que se desarrolló en este balneario de Maldonado. El adolescente fue llevado primero al Hospital de Maldonado y luego derivado a un centro de salud privado de Montevideo, informó en primera instancia este medio.

Un hombre murió tras una pelea en el puerto de Punta del Este: fue encontrado en el agua con una herida en el pecho

Hombre murió tras una pelea en el puerto Punta del Este Un hombre murió tras una pelea en el puerto Punta del Este Capturas de video de Cadena del Mar

Hace tres semanas otro hecho de violencia ocurrió en Maldonado, cuando un hombre murió luego de protagonizar una pelea en la escollera del puerto de Punta del Este, según informaron desde la Armada Nacional.

Personal de Prefectura de la zona fue alertado del hecho y en el lugar encontró a una persona flotando en el agua.

El prefecto del Puerto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, reveló que el desenlace fatal tuvo lugar tras una discusión que derivó en pelea entre dos hombres que frecuentan normalmente la zona. Tras esto, y por razones por establecer, ambos terminaron en el agua y uno de ellos se retiró de la zona por sus propios medios.

Según reveló Sorribas, la víctima fue encontrada con una herida punzante en el pecho.