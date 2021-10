Evra dijo que recibió amenazas de muerte tras el incidente que tuvo con Suárez

Patrice Evra contó que después del incidente de racismo que tuvo con Luis Suárez, un hincha del Liverpool le escribió desde la cárcel para decirle que lo primero que iba a hacer cuando saliera de la cárcel era matarlo.

El francés, ya retirado del fútbol, escribió un libro sobre su vida y el diario inglés The Times publicó un extracto del mismo.

Evra contó cómo fue el incidente que tuvo con el delantero uruguayo: "C uando jugamos contra Liverpool el 15 de octubre de 2011, esperábamos un duro partido en un campo en el que el United había tenido problemas para obtener resultados. El marcador era 0-0 a los 58 minutos cuando Luis Suárez me dio una patada en la rodilla", escribió.

Evra festeja en la cara de Suárez

Agregó que "u nos minutos después, al Liverpool se le concedió un córner y Suárez se me acercó en el área. ' Mierda, ¿por qué me pateaste?', l e pregunté en español. ' Porque eres negro', respondió Suárez en español. No podía creer lo que había dicho. ' Dime eso de nuevo', le dije, y te patearé. ' No hablo con los negros', respondió".

A raíz de aquel incidente, Suárez fue suspendido por ocho fechas en Inglaterra.

Evra, que ahora tiene 40 años, también contó en el libro que sufrió abuso sexual cuando tenía 13 años.