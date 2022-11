Exgerente de Antel declaró que arquitecto hizo una cotización inicial del Antel Arena de al menos US$ 80 millones

El exgerente general de Antel Javier Emicuri declaró este miércoles en Fiscalía de Delitos Complejos por las presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena y dio detalles en cómo se analizaron los costos en ese momento. Según supo El Observador, expresó que uno de los arquitectos, Carlos Arcos, les advirtió que el precio debía ser calculado por butaca y desagregó el costo de la obra civil del equipamiento.

Emicuri señaló que Arcos expresó que la butaca de la obra civil costaría US$ 4 mil cada una. Eso lleva a los US$ 40 millones que inicialmente estimó Antel y que solo correspondían a la obra civil. Pero les agregó que luego, el equipamiento saldría entre 3 mil y 5 mil dólares por butaca, lo que en un cálculo promedio (de US$ 4 mil por butaca) lleva a un costo de otros US$ 40 millones ya que el Arena tiene poco más de 10 mil butacas y en total serían unos de US$ 80 millones.

El expresidente de Antel, Andrés Tolosa, se había remitido el día anterior al argumento de que entendían que por cada dólar pago por la obra civil había que pagar otro por el equipamiento. Al momento de firmar el contrato con Teyma en 2015, Antel cotizaba la construcción del estadio multipropósito en US$ 40 millones de dólares y ese fue el costo que la entonces ministra de Industria, Carolina Cosse, le informó al Parlamento.

Luego de que terminen de declarar los gerentes de la empresa estatal, el fiscal va a citar a declarar a Arcos y a dos arquitectos más que intervinieron en el proyecto.

La declaración de Emicuri permitió aclarar algunas dudas que habían quedado en la declaración de Carolina Cosse, también expresidenta de Antel, en julio de este año. La actual intendenta de Montevideo no explicó en ese momento ante el fiscal Enrique Rodríguez cómo fue que la obra pasó de tener un costo de US$ 40 a US$ 120 millones aproximadamente.

En línea con lo que ha sido su férrea defensa del proyecto, Cosse declaró que con los US$ 40 millones se refería a la "obra civil" del Antel Arena -que finalmente costó US$ 44 millones- y lo repitió varias veces, pero el fiscal le retrucó con la consulta de quién había calculado el resto. La expresidenta de Antel respondió que ese trabajo había correspondido a "los servicios" de la empresa. El costo total fue de US$ 118 millones, según una auditoría del actual gobierno.

No satisfecho con esa respuesta, el fiscal fue un paso más allá y le preguntó si había un informe o presupuesto detallado de todo lo que no correspondía a la obra civil y que tuvo un costo aproximado de US$ 76 millones. El razonamiento fue que si el Arena se financiaría con fondos propios, tal como argumentó Cosse, entonces era necesario saber cuánto se iba a gastar en la obra. "Yo no lo vi", contestó la intendenta de Montevideo.

Entonces la pregunta fue si se había hecho la obra sin saber cuánto se iba a gastar o, al menos, sin un presupuesto detallado. "Debe estar. Yo no me acuerdo. Pero debe estar", contestó Cosse.

Consultada si su gerente general, Javier Emicuri, tenía el detalle contestó que podía ser que lo tuviera. "Lo tendrán los servicios o los arquitectos", insistió. El País informó que existen contradicciones entre los miembros del directorio de Antel sobre si recibieron el presupuesto de lo que costaría la obra.

Cosse debió dar explicaciones al Parlamento por este tema en noviembre de 2018. Cuando el entonces senador Pablo Mieres le preguntó por los "errores de cálculo", ella negó que hubiera habido alguno. "Si en algo que he tenido control y rigurosidad ha sido todo este proyecto. Ha estado todo muy ajustado a lo proyectado y presupuestado", aseguró la entonces ministra. La jerarca manifestó que Antel Arena "no se construyó en una isla" sino en un barrio de 112 años, lo que insumió la construcción de una escuela, de una cancha de baby fútbol y de una plaza de 9 hectáreas, así como "el reacondicionamiento de toda la zona" y la instalación de un estacionamiento para 1.300 vehículos.