Explotan ventas de alimentos de proteína vegetal en EEUU

En los dos años cerrados en abril de 2019 las ventas de alimentos de base vegetal –incluyendo productos lácteos y carnes– crecieron 31% en el mercado minorista estadounidense, superando la expansión del resto.

Así surge de las cifras divulgadas por la Asociación de Alimentos de Base Vegetal y el Instituto del Buen Alimento, con base en relevamientos de empresas especializadas en el comercio minorista.

En los 12 últimos meses, en tanto, las ventas aumentaron 11% respecto a un año atrás. En ese período las ventas totales minoristas de alimentos aumentaron solamente 2% en términos de facturación.

Medida en unidades, la comercialización de alimentos basados en proteína vegetal crecieron 8,5% mientras no hubo cambios en las ventas totales.

En el año cerrado en abril de 2017 las ventas de alimentos basados en proteína vegetal ascendieron a US$ 3.400 millones, pasando a US$ 4.000 millones un año después y a US$ 4.500 millones en los 12 meses cerrados a abril de 2019.

La leche se mantiene como la principal categoría de alimento producido en base a vegetales. Las ventas de este producto –que concentra el 13% del total de la oferta de leche– aumentaron 6% a US$ 1.900 millones en el último año. En tanto, la comercialización de la leche de vaca cayó 3% en ese período.

La expansión es mayor en los productos lácteos como el yogur basado en proteína vegetal, cuyas ventas crecieron 39% en el último año relevado, contra una caída de 3% en las ventas en el producto convencional.

En los quesos el incremento fue de 19%, mientras no hubo cambios en el producto convencional en base a leche de origen animal.

Las cifras mostraron que las ventas de carnes en base a proteína vegetal aumentaron 10%, llegando a una facturación de US$ 801 millones y al 2% del total.

La directora de ventas minoristas de la Asociación de Alimentos de Base Vegetal, Julie Emmett, dijo en un comunicado que estos productos “son un monto de crecimiento, superando significativamente la comercialización general en almacenes y supermercados”.