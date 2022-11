Explotó Cristiano Ronaldo: "Manchester United me traicionó" y "no respeto a Ten Hag"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo dio este domingo una explosiva entrevista en el programa Piers Morgan Uncensored del canal Sky Sports en la que despotricó duro y parejo contra su actual equipo, Manchester United, y su entrenador, el holandés Erik Ten Hag.

Afuera del plantel de los diablos rojos en los dos últimos partidos previos al Mundial de Qatar 2022 (el jueves ante Aston Villa por la Copa de la Liga y este domingo contra Fulham por la Premier League), Cristiano Ronaldo comenzó criticando a los entrenadores que tuvo desde su retorno al club.

Sobre Ole-Gunnar Solksjaer, su excompañero, quien lo dirigió pocas semanas tras su retorno hasta que fue despedido, CR7 puntualizó que nunca tuvo problemas con él y que siente "respeto" por su persona.

Pero sobre su sucesor, el alemán Ralph Ragnick, dijo: "Si no eres ni siquiera un entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe de Manchester United? Nunca había oído hablar de él". Ragnick llevaba una década sin dirigir cuando tomó el cargo de los diablos rojos.

“No tengo respeto por él porque él no tiene respeto por mí. Si no me respetas, nunca te voy a respetar", dijo después sobre Erik Ten Hag, actual DT de Manchester United.

Cristiano también le contestó a su excompañero Wayne Rooney quien ha criticado en varias ocasiones al portugués afirmando que el club tiene que deshacerse de él: "No sé por qué me critica con tanta maldad. Probablemente porque ya terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto".

También trató a su equipo de "falta de empatía" luego del fallecimiento de una de sus hijas mellizas que esperaba para abril con su pareja Georgina Rodríguez.

Al mismo tiempo destacó el gesto que tuvo la hinchada de Liverpool cuando el Anfield cantó en su honor You will never walk alone y también las condolencias que recibió de parte de la familia real británica.

Ronaldo fustigó a los dirigentes del club cuando en julio la melliza que nació en el parto fue hospitalizada por problemas cardíacos y él no se unió a tiempo a la pretemporada para permanecer al lado de su hija. La dirigencia puso en dudas su palabra y CR7 admitió que eso le "dolió" y lo hizo sentir "mal".

El máximo goleador de la historia mundial del fútbol expresó que desde la partida de Alex Ferguson el club "no evolucionó", que no mejoró sus condiciones para entrenar y que no invirtió en tecnología: "El club está igual, no cambió, el progreso ha sido cero".

"Amo a Manchester United, amo a los hinchas, ellos siempre están conmigo. Pero si quieren hacerlo diferente deben cambiar muchas cosas. Ferguson sabe mejor que nadie que el club no está en el camino que merece estar. Él lo sabe. Todos lo saben. Los que no lo ven es porque no lo quieren ven, es porque están ciegos".

Cristiano Ronaldo manifestó que se siente "traicionado" por Manchester United y que el club lo convirtió en "la oveja negra" del plantel.

El futbolista dijo que viajará a Qatar en busca de conquistar la Copa del Mundo con Portugal que comparte el grupo H con Uruguay, su verdurgo en Rusia 2018, Ghana y Corea del Sur.

El 19 de diciembre, Manchester United volverá a jugar contra Burnley, por la Copa de la Liga inglesa y antes de fin de año disputará dos partidos por la Premier League. Recién después se abrirá el período de pases en Europa. Con estas duras declaraciones, las puertas de los rojos seguramente se abrirán para su salida.