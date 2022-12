Exportaciones caen en noviembre por segundo mes consecutivo

Las exportaciones tuvieron su segunda retracción consecutiva en noviembre con colocaciones por US$ 889 millones y un descenso de 11% en la comparación interanual. En el acumulado del año, las ventas al exterior continúan con desempeño positivo.

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que la caída mensual se verificó, principalmente, por menores ventas de carne vacuna.

Con el último dato se confirmó la segunda caída mensual en el año de las exportaciones. En octubre, habían sido por US$ 842 millones y una baja de 6%.

En noviembre, además de la carne, hubo menores exportaciones de malta, subproductos cárnicos, concentrados de bebida y ganado en pie.

Las ventas de carne fueron por US$ 193 millones y cayeron por quinto mes consecutivo. En el mes, el descenso fue de 26%. El informe explico que China redujo sus adquisiciones en 44%.En total, compró carne uruguaya por US$ 92 millones. El segundo destino fue Estados Unidos que acumuló el 13% del total y aumentó sus compras 42%.

Carne para exportación

El segundo producto exportado fue la celulosa con US$ 143 millones, con una baja marginal de 0,2%.

Los productos lácteos se colocaron en tercer lugar con exportaciones por US$ 79 millones y un aumento de 1% en la comparación interanual. China, que había comprado US$ 21 millones en noviembre del año pasado, redujo sus importaciones a menos de US$ 1 millón. Argelia, con el 30% del total exportado, se ubicó en el primer lugar, seguido por Brasil.

Las colocaciones de madera llegaron a US$ 35 millones, por debajo del valor de un año atrás. Portugal fue el mayor comprador, seguido por China, India y Estados Unidos.

La exportación de subproductos cárnicos también descendió en la relación interanual, con una caída de 43%. La caída fue general en todos los países que concentran la mayor parte de las compras, como China y Estados Unidos.

En contraste, resaltó el incremento de las exportaciones de otros alimentos, entre ellos productos alimenticios preparados, como extractos, pastas y preparaciones con diversos ingredientes. En este caso, las colocaciones fueron por US$ 66 millones, con una suba de 159% en la relación interanual.

Las exportaciones de arroz fueron por US$ 40 millones y crecieron 19%. El Instituto Uruguay XXI explicó que si bien las compras de Venezuela se redujeron, México, Brasil y Costa Rica, en conjunto, aumentaron sus importaciones en US$ 19 millones.

Destinos

China volvió a ser el principal comprador de bienes uruguayos. Igualmente, las colocaciones en el país asiático cayeron por segundo mes consecutivo en la comparación interanual. En noviembre adquirió productos por US$ 130 millones y un 48% por debajo de lo verificado en noviembre de 2021. La carne vacuna y los subproductos cárnicos, que representaron el 71% y el 11% del total exportado en noviembre, descendieron 44% y 41% respectivamente.

Brasil volvió a colocarse como segundo comprador en el mes. Las exportaciones fueron por US$ 128 millones y una retracción de 13%. Las colocaciones de plástico y sus manufacturas aumentaron 23% y la de vehículos un 5% interanual. Sin embargo, las ventas de malta disminuyeron 63% y ese descenso explicó en gran parte la baja de las exportaciones del mes hacia Brasil.

La Unión Europea (UE) fue el tercer destino de las ventas. Las exportaciones fueron por US$ millones y una baja interanual de 3%. La carne vacuna registró una disminución de 10% y las colocaciones de lana y tejidos descendieron 19%.

Estados Unidos fue el cuarto destino de las exportaciones. Las colocaciones fueron por US$ 46 millones con un aumento interanual de 6%. Las ventas de carne vacuna crecieron 42%.

En el quinto lugar del ranking estuvo Argentina. Las exportaciones hacia ese destino fueron por US$ 39 millones, con una suba de 5% en la relación interanual. Los principales productos fueron las autopartes y los vehículos, que representaron un 20% y un 15% del total exportado, respectivamente.