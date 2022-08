Extienden medidas cautelares contra Nacho Álvarez por caso de violación de Cordón

De acuerdo con el comunicador, desde el Ministerio Público se basaron en que “como en la radio (habló) del caso” él se contactó "indirectamente" con ella.

Álvarez declaró la semana pasada ante la fiscal del caso, Alicia Ghione, en calidad de indagado, según dijo la representante del Ministerio Público a El Observador.

Otro capítulo tragicómico: hoy me extendieron el pedido de no contactarme con la denunciante de la violación grupal del Cordón hasta el 13/11, basándose en que como en la Radio hablé del caso, me contacté "indirectamente" con ella🤦‍♂️. Aviso que voy a seguir hablando cuando quiera.