Extraordinario remate hizo El Piramidal

Un extraordinario remate de reproductores Corriedale y Merino Dohne realizó, el viernes 21, cabaña El Piramidal, de la familia Gambetta, en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó.

Valdez y Cía comercializó 120 Corriedale que hicieron un precio promedio de US$ 624, con un precio máximo de US$ 9.000 por un ejemplar plantelero vendido al 50% –es decir que el 100% del animal cotizó US$ 18.000–.

Además se remataron 80 Merino Dohne que cotizaron US$ 1.091. Hubo un precio máximo de US$ 3.200 pagado por un carnero de pedigrí.

Valdez y Cía

El precio máximo en Corriedale fue para un ejemplar plantelero vendido el 50% a US$ 9.000

Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez y Cía, dijo a El Observador que el remate de “fue perfecto” porque la oferta “estaba impecable” y la demanda “no cayó nunca”. “Desde el primer hasta el último lote siempre hubo puja, tanto en Merino Dohne como en Corriedale”, afirmó.

Además, informó que hubo carneros para todos los bolsillos y que casi todos los clientes pudieron comprar. “Te diría que hasta faltaron carneros”, concluyó el operador.

Promedios