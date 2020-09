FA cerró campaña en Montevideo con fuertes críticas a la coalición multicolor

El Frente Amplio realizó este domingo en la explanada frente al Estadio Centenario el acto de cierre de campaña previo a las elecciones departamentales del próximo domingo, que contó con la participación de los tres candidatos a intendente de Montevideo por esa fuerza política.

En su discurso el candidato Daniel Martínez criticó el accionar del gobierno nacional y la coalición multicolor que calificó como “gris”.

“Estamos viendo cosas que nos duelen en los barrios populares uruguayos. Estamos viendo la desesperación por no tener alternativas, por no tener trabajo, porque este gobierno de coalición gris está quitando el respaldo social para mucha gente que lo necesita para poder construir un futuro y poder vivir con dignidad. Ese dolor nos tiene que llevar a saber que vamos a invertir en infraestructura en el próximo período jerarquizando esos barrios. Vamos a tener que poner mucho más el acento en políticas sociales”, afirmó Martínez.

Inés Guimaraens

En otra parte de su presentación, Martínez llamó a “pelear hasta el último voto” y a “no olvidarse de poner la papeleta de alcalde” junto con la del gobierno departamental. El candidato también calificó como “mentira” los dichos del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro. Capurro señaló el sábado que “la desigualdad de los ingresos va a existir siempre por la propia naturaleza humana” y que “es justo que así sea”.

“Mentira. Rechazamos absolutamente esta afirmación. Nos parece deleznable. Es lo contrario a lo que hemos practicado. Esto nos confirma que hay dos formas de ver el país. No es verdad que murieron las ideologías. Esto representa a una coalición que se llama multicolor y que yo discrepo. Se llama coalición gris, se llama coalición de los que solo tienen recursos, coalición de los que solo sueñan perpetuar su dominio y su riqueza”, señaló Martínez.

“Queremos un Uruguay de iguales en donde no haya diferencias por nacer en un barrio o en otro. Queremos un Uruguay donde la posibilidad de alcanzar los sueños no dependa de los apellidos. (…) Gane quien gane de nosotros tres (por Carolina Cosse y Álvaro Villar) tengan la seguridad y certeza de que gobernaremos y haremos más esfuerzo para los que más lo necesitan. Eso no es ser gris, eso es ser tricolor, eso es ser del Frente Amplio. A ganar con la mayor diferencia posible”, arengó Martinez.

Inés Guimaraens

A su turno Cosse afirmó que el programa del FA “intenta reflejar todo el tiempo que los más infelices sean los más privilegiados”. “Hace mucho tiempo recorremos la realidad no para ganar las elecciones, para cambiar la realidad. Lo que vemos en los barrios es cómo profundizar esa concepción del humanismo que nos aglutina en el Frente Amplio”, dijo. “¿Qué quieren? Quieren la igualdad y eso es profundizar el humanismo”, añadió.

“Veo también 140 mil personas en seguro de paro, 40 mil personas comiendo en las ollas populares, tarifas que suben, impuestos que suben y veo la incertidumbre. (…) Tenemos un programa, vamos a ganar y lo que proponemos lo vamos a hacer. Somos la certeza, limpieza, movilidad, trabajo, todo atravesado por la innovación y por la cultura”, expresó Cosse.

“Si soy electa intendente el primer año voy a desplegar un plan de emergencia por trabajo, por salud, contra la violencia de género, para resolver las urgencias de los hogares que no tienen ni un baño”, dijo Cosse.

Inés Guimaraens

El acto se cerró con la palabra de Álvaro Villar. En su discurso llamó a no olvidar la importancia de los militantes y dijo que parte de la autocrítica que debe hacer la fuerza política “es darle un lugar a la militancia de base” para discutir y decidir sobre los problemas de la sociedad.

“La población de Montevideo nuevamente nos está eligiendo. Está diciendo en todas las encuestas que por encima de todas las diferencias partidarias, políticas e ideológicas, para gobernar Montevideo el mejor es el Frente Amplio. No importa cuál de los tres sea el que gane. Va a gobernar con esa idea de cambiar la ciudad”, afirmó Villar.

En otra parte de su discurso señaló que no se puede seguir postergando la reforma del sistema de transporte colectivo. “La que manda es la intendencia, la que define las frecuencias y las rutas es la intendencia. El intendente tiene que poner siempre por delante el interés de las vecinas y los vecinos”, apuntó.

Además, expresó que ante una política del gobierno nacional que “promueve la austeridad, el ajuste y el recorte de sueldos y jubilaciones", la intendencia de Montevideo “va a promover más inversión y más Estado”.