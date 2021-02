FA cuestiona a la Intendencia de Rocha tras contratar a fundación codirigida por pariente de jerarca

El diputado del Frente Amplio Gabriel Tinaglini pidió a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que se expida en torno a la contratación, por parte de la Intendencia de Rocha, de una fundación que tiene como subdirectora a la hermana del secretario general de la comuna.

Según denunció el legislador del MPP en un escrito elevado al organismo, la intendencia rochense adjudicó el pasado 8 de enero una licitación por $ 2,5 millones a la Fundación a Ganar, cuya subdirectora es la licenciada Verónica Martínez, hermana del secretario general, Valentín Martínez. Ambos son, además, hermanos de Nicolás Martínez, secretario del presidente Luis Lacalle Pou.

La fundación, que supo ser contratada por los gobiernos del Frente Amplio y que en los últimos meses también ganó licitaciones en administraciones departamentales blancas –como la de Paysandú y Durazno– fue la única que se presentó al llamado abierto el 29 de diciembre de 2020 y cerrado el 8 de enero. Sin embargo, desde el Frente Amplio cuestionan la contratación por el vínculo de parentesco entre el secretario general –que integra además la comisión asesora de adjudicación– y una de las directoras de la organización.

Por lo pronto, Tinaglini, exsecretario general de la comuna y actual representante electo por el departamento de Rocha, solicitó a la Jutep que "pueda analizar dicha situación y expedirse al respecto", a la vez que preguntó al Tribunal de Cuentas si se expresó sobre la adjudicación. El diputado dijo a La Diaria que la adjudicación se dio "entre gallos y medianoches" y que se trata de un caso de "posible conjunción de intereses personales"

Fuentes de la comuna rochense, liderada por Alejo Umpiérrez, dijeron a El Observador que el llamado se realizó para "cubrir la temporada estival" y tener suficiente personal para ocuparse de "parques, jardines y zonas de limpieza".

En la resolución, la intendencia señala que la fundación fue contratada para desarrollar el “gerenciamiento de recursos humanos” para servicios de “higiene ambiental y otros emergentes relativos a la temporada estival”, entre el 10 de enero y el 28 de febrero.

Los jerarcas de la comuna resaltan que se realizó un llamado público y "no hubo demasiada discusión" ya que la de la Fundación A Ganar fue la única propuesta.

Según dijeron las fuentes, el secretario general no se abstuvo en la comisión asesora por entender que la contratación fue conforme a derecho y que no hubo direccionamiento alguno. También mencionaron que Verónica Martínez, asistente social, "entró por concurso" a la fundación hace más de diez años y que "no es apoderada ni dueña" de la organización.

La Fundación A Ganar –presidida por María Magdalena Secco, esposa del exministro de Economía Ignacio de Posadas– se define como "una organización sin fines de lucro creada en 2005 que tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo económico, social y cultural del ser humano, con particular foco en jóvenes en situación de riesgo social, a través del apoyo, en todas las formas posibles, a la educación y a la capacitación de líderes comunitarios, utilizando en prácticamente todas sus iniciativas, el enorme poder transformador del deporte y de las nuevas tecnologías".

En particular, se ha especializado "en la utilización del deporte y la tecnología como instrumento de desarrollo humano, para mejorar el acceso de los adolescentes y jóvenes al mundo del trabajo".

En los últimos 15 años, según los antecedentes publicados en su página web, mantuvo convenios de cooperación con diversos organismos, como la Secretaría Nacional de Deporte, la Intendencia de Maldonado, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), además de estar registrada en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), a través del cual participó en diversos proyectos.

En los últimos meses, desde el Frente Amplio se cuestionó la contratación de la fundación por parte de intendencias en las que ganó el Partido Nacional, como la de Paysandú y Durazno. En ambos casos, al igual que en Rocha, la fundación fue la única que se presentó a los llamados.