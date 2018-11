FA declaró “secreto” informe de la investigadora por regasificadora

Con votos del Frente Amplio, la Cámara de Diputados resolvió declarar “secreta” parte de la información surgida en la comisión investigadora sobre el proceso de construcción de la planta regasificadora de Puntas de Sayago.

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a El Observador que la decisión fue comunicada a última hora por los legisladores oficialistas y que no estaba en los “términos de lo conversado” previamente. Entre esta información figura la documentación que relaciona a la empresa brasileña OAS en la concesión para la construcción del gasoducto que conectaría el barco regasificador en Puntas de Sayago con la planta terrestre.

Según informó Abdala en marzo de este año, OAS presentó una oferta US$ 7 millones más cara en costos generales, mano de obra y en el tramo terrestre del gasoducto, en comparación con la del consorcio Contreras–SACEEM. “En mi experiencia como legislador, no recuerdo ningún caso que se declare secreto un informe en el plenario. Sí se hace durante la comisión, en el entendido de que la investigación está en marcha, pero luego no”.

Para el legislador, la confidencialidad lo único que hace es postergar el conocimiento de la información, ya que piensan denunciar las irregularidades ante la Justicia. “Más tarde o más temprano se van a tratar estos temas, porque le vamos a pedir al juez o al fiscal y ahí se la van a tener que mandar”, señaló.

Abdala dijo que hubo un “claro prejuicio contra el Estado uruguayo y contra la sociedad" ya que la planta regasificadora no se concretó ni se desarrolló el negocio del gas natural. “Lo que sí tenemos son deudas y perjuicios que han sufrido casi 20 empresas nacionales que tienen créditos que cobrar contra OAS".

Además, señaló que se actuó con “abuso de autoridad, desviación de poder a la hora de definir favoritismos en beneficio de OAS para darle las dos grandes licitaciones” lo cual puede implicar “una comisión de conductas inapropiadas".

FA niega irregularidades

El Frente Amplio rechazó que hubiera irregularidades, y su miembro informante, el diputado socialista Roberto Chiazzaro señaló que la oposición buscaba hacer con este tema un “lava-jato”, en referencia a la investigación en Brasil, que finalizó con el ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva en prisión.

Chiazzaro dijo que la construcción falló por "causas exógenas". "Los problemas que hay en Brasil hace que la empresa OAS, se retire y eso hace que Gaz de France no pueda continuar con el proceso. Todo fue hecho acorde a derecho. Todas las actuaciones que hizo Gas Sayago fueron auditadas externamente, nunca fue detectada ninguna irregularidad. No vamos a pasar esto a la justicia, porque entendemos que no tiene sentido, no porque tengamos algún miedo", expresó.