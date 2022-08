FA elogió accionar de Javier García con avión iraní para criticar a Heber y Bustillo por Marset

La interpelación a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Cancillería) a raíz del otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset se enfocó por momentos en la discusión sobre posibles fallos en la coordinación de inteligencia.

En particular, desde el Frente Amplio se apuntó al hecho de que Uruguay conocía el rol de Marset en el esquema de narcotráfico continental e incluso colaboró con investigaciones regionales en su contra, pero que en paralelo siguió adelante con el trámite que le otorgó el pasaporte con el que recobró la libertad tras ser detenido en Dubái.

Ante los cuestionamientos por una descoordinación entre oficinas del gobierno, Heber dijo que la información de inteligencia respecto a Marset debía mantenerse siempre en reserva porque las investigaciones estaban –y siguen– en curso a cargo de la Fiscalía. Desde el Frente Amplio cuestionaron ampliamente ese argumento, citando otras instancias en las que la información de inteligencia llegó a las autoridades políticas, incluyendo la proporcionada por el propio Heber meses atrás al Senado sobre los principales clanes familiares del narcotráfico en Uruguay, o lo actuado a raíz del caso del avión iraní.

Sobre ese último caso en particular, durante la interpelación la oposición elogió el accionar del ministro de Defensa Javier García para contrastarlo con el caso Marset y la falta de decisiones políticas que evitaran la entrega del pasaporte a Marset.

En el caso del avión iraní, García resolvió denegarle el ingreso al espacio aéreo uruguayo a raíz de un llamado en el que Luis Alberto Heber le compartió información de inteligencia proveniente de los servicios paraguayos, y que planteaba dudas sobre la tripulación y las razones del vuelo.

El senador Alejandro Sánchez (MPP) citó las explicaciones que dio García cuando fue convocado por el Parlamento para explicar su actuación en ese caso.

"Las decisiones políticas fallaron. Había que haber actuado de otra manera. Tanto es así que voy a recurrir a un caso parecido, en donde si nos apegáramos al tecnicismo en realidad no hubiera sucedido la acción que llevó adelante el gobierno nacional. Voy a leer las palabras del ministro de Defensa para que veamos que ante determinados episodios que pueden tener tecnicismos legales, el problema es cómo se posiciona políticamente y qué valores defiende y prioriza quien está gestionando. Puede ser omiso o cómplice, pero no puede hacerse cargo, porque para eso hay responsabilidades políticas", dijo Sánchez.

Al comparecer ante la comisión de Defensa del Senado –por convocatoria del Frente Amplio–, García explicó así la forma en la que se resolvió rechazar el ingreso de la aeronave iraní-venezolana. "El 8 de junio recibí de parte del ministro Heber, vía telefónica, la información de que había un vuelo –a la postre este del que estamos hablando– de Emtrasur con las características y los detalles (...) El ministro tenía información del servicio de inteligencia de un país vecino y amigo como es Paraguay, que alertaba sobre movimientos extraños del avión. El ministro Heber me llamó a las 14:07. Hablamos más o menos 3 minutos 45 segundos. En números redondos, la llamada terminó 14:11. Me comuniqué con el comandante De León a las 14:12, es decir que colgué y llamé. Recibí de nuevo la llamada del comandante a las 14:48, en la que se me informa que había evitado el ingreso del avión al espacio aéreo nacional. A las 14:50 llamé nuevamente al ministro Heber para transmitirle el resultado de la decisión que habíamos tomado.

García también dijo en ese entonces que había que enfocarse en "cuáles son los valores fundamentales por cuidar, por prevenir y por poner sobre la mesa". "El valor fundamental que puso el gobierno nacional, del que me hago responsable, fue el de prevenir cualquier circunstancia que pudiera significar una amenaza para la seguridad del país y los uruguayos", dijo el ministro de Defensa.

Luego de citar esas palabras en sala, el senador Sánchez cuestionó que tanto Heber como Bustillo no reconocieran sus "responsabilidades políticas" en el procedimiento que culminó con la emisión del pasaporte a Marset.

"Yo me pregunto por qué los ministros no se hicieron cargo de tomar una decisión distinta al tecnicismo para preservar la reputación del Uruguay y también preservar las investigaciones que nuestra propia Policía venía llevando adelante. Ahí está la responsabilidad de los ministros. Y ahí está el error y la crítica de este legislador a las decisiones que tomaron. Decisión que podían tomar de otra manera pero dejaron que transcurriera de manera administrativa. Es un error del que se tienen que hacer cargo. No pueden venir a hablarnos del decreto y que lo van a modificar. Modifiquen todo lo que quieran, pero se tienen que hacer cargo de la decisión política de que el tema Marset fuera tramitado de manera administrativa sin poner la atención, con todas las alarmas que había. Ese es el problema fundamental", afirmó el senador del MPP.