FA le regala seis pendrive a ASSE luego de recibir respuestas impresas "ilegibles" a pedidos de informes

La bancada de Diputados del Frente Amplio le envió a la dirección de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) seis unidades de memoria USB, popularmente conocidas como "pendrive", para así "aportar soluciones" y que ese organismo pueda cumplir en tiempo y forma con las respuestas a los pedidos de informes efectuados por parte de los legisladores y que lo haga, además, en un formato que pueda ser comprensible.

El presidente de la institución, Leonardo Cipriani, tuvo que comparecer el martes 10 en régimen de comisión general ante la Cámara de Diputados, convocado por la oposición en torno a varios cuestionamientos, como las denuncias de faltantes de medicamentos en las farmacias de ASSE. En medio de la polémica, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry protestó por la forma en que el organismo entregaba la información requerida desde el Poder Legislativo.

Etcheverry mostró un hoja formato A4 en la que, en una forma "práctiamente ilegible", la administración se limitaba a condensar un cúmulo de datos y cifras incomprensibles en torno al Plan de Obras previsto por ASSE. También mostró otra respuesta, referida al número de usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

En @DiputadosUY, las autoridades de @ASSEcomunica dijeron que habían respondido un pedido de informes de @LuciaEtchever11 con información impresa, prácticamente ilegible, por no tener su correo-e ni un pendrive. La Bancada del @Frente_Amplio, aportando soluciones, hoy entregó 6. pic.twitter.com/Z9ay3TwBGj — Tato Olmos (@tato_olmos) May 23, 2022

Lo impreso en los dos documentos, a los que accedió El Observador, resultan ininteligibles. "Soy consciente de que la información que allí consta aparece bastante ilegible" admitió Cipriani ese día en sala, cuando se lo cuestionó. Según explicó, ante una consulta realizada la Unidad de Acceso a la Información Pública de ASSE señaló que para responder el pedido se utilizó una planilla Excel, que por lo general no entran en las hojas A4, y que en su momento se le pidió a la diputada "que pasara un mail o que enviara un pendrive" para hacerle llegar la información. "Desgraciadamente, se me dice que eso no ocurrió", lamentó Cipriani. "La única forma de hacerlo es por vía digital".

"El correo electrónico de los 130 legisladores están en el sitio web del Parlamento, no es un dato secreto", le respondió el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, al considerar poco serio el argumento de Cipriani, al que le recordó que un pendrive "cuesta 200 pesos".

Ese día la bancada frenteamplista tomó la decisión, que puso en práctica este lunes, de enviar seis unidades de memoria para que lo ocurrido con Etcheverry "no vuelva a suceder" con ningún otro legislador.