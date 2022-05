Frente Amplio derivó el caso de Gerardo Núñez al Tribunal de Conducta Política

El Frente Amplio (FA) descartó este lunes pedirle la renuncia al diputado Gerardo Núñez (Partido Comunista) luego de un fallo judicial en su contra tras una denuncia de abuso sexual. La fuerza política resolvió pasar el caso a su Tribunal de Conducta Política, que lo tendrá a estudio.

"Estos temas hay que abordarlos con sumo cuidado, sumo respeto y respetando todas las posiciones, incluyendo las que dicta la Justicia uruguaya", aseguró el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en rueda de prensa.

Mientras continúa la investigación de los hechos, Núñez no ocupará su banca en Diputados, confirmó Pereira. Sin embargo, "como militante, no va a dejar de militar", aclaró. "Es lo lógico. Con las personas lo que hay que hacer, en el caso de que hayan cometido errores (...), es enmendarlas. Pero, ¿enmendarlas significa dejar de trabajar y de militar? En todo caso significa reflexionar, y eso el compañero lo ha hecho con nosotros".

El diputado comunista fue intimado por la jueza letrada Karen Cuadrado a inscribirse en un programa para hombres que ejercen violencia. Núñez había sido denunciado por abuso en la cuenta de Instagram Varones Uruguay en enero, y el pasado viernes se produjo la audiencia en la que la denuncia fue "ratificada y ampliada" por la denunciante.

Pereira dijo que el tema se deberá analizar en profundidad, pero "sin superficialidad" ni ejerciendo presión a la Justicia. "Yo entiendo que se ponga una mirada profunda en estos temas dentro del FA porque fue el que puso la vara alta. Y como la puso alta, toma un conjunto de medidas consistentes con los fallos judiciales, con las leyes que Uruguay aprobó y con lo que tiene que hacer una fuerza política cuando tiene una dificultad de este tipo", sentenció

Consultado por la posibilidad de pedirle la banca a Núñez mientras permanece al margen, respondió: "Si el tema está en el Tribunal de Conducta Política, no va a ser el presidente del FA Dios. En el FA no hay Dios; el presidente no saca ni pone a nadie, lo deciden los organismos. Como presidente, hay un caso de denuncia, (en el que) la justicia decide que haya durante seis meses un distanciamiento de 500 metros y algunas medidas para las partes. El diputado Núñez las va a cumplir y en función de eso creo que está haciendo lo correcto y el FA también".