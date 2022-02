FA pondrá US$ 400 mil para la campaña: recaudará con shows y bonos reembolsables de US$ 1.000

El Frente Amplio y el PIT-CNT son los dos actores con mayor espalda, política y financiera, entre los impulsores del referéndum para hacer frente a la campaña. Por eso, desde un primer momento concibieron un presupuesto repartido a medias, en el que la coalición de izquierda proyecta poner US$ 400 mil de sus arcas, según informó ante la Mesa Política el responsable de Administración, Jorge Gotta, y confirmó El Observador.

Fuentes políticas transmitieron que el próximo 12 de marzo será un mojón importante para la recaudación. Para esa fecha está planteada la realización de un "gran espectáculo artístico" con la lectura de una proclama. Tras una negativa inicial, los promotores del referéndum aguardan para el próximo miércoles una respuesta de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) respecto al uso de la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario.

En caso de no contar con las instalaciones, el show se dividirá entre el 12 y el 13 de marzo en el Velódromo Municipal. CAFO había negado la solicitud de la Comisión por el Sí bajo el concepto de no politizar la cancha: "A medida que se empezó a utilizar el Estadio Centenario para otros espectáculos, siempre fue para cosas culturales o deportivas. Solo hubo dos excepciones, que no queremos que vuelvan a repetirse. No queremos generar ámbitos de carácter político o religioso ni que al estadio le quiten eso de que es un ícono nacional", había explicado el presidente Ricardo Lombardo a El Observador.

Días después, sin embargo, el dirigente indicó a Sport 890 que la Intendencia de Montevideo (IM) está afín a concederlo, por lo que si la Asociación Uruguaya de Fútbol da el visto bueno, el acto va a poder realizarse.

Como complemento de financiamiento, el Frente Amplio lanzará bonos de colaboración de US$ 1.000 reembolsables a marzo de 2024. Al cierre de la reunión de la Mesa Política del lunes 7 de febrero, el flamante presidente Fernando Pereira exhortó a los sectores a colocar la mayor cantidad posible de bonos, según supo El Observador. Fuentes políticas apuntaron que la coalición de izquierda ya saneó sus deudas arrastradas desde las elecciones nacionales de 2019, y a partir de ahora afrontará un nuevo desafío financiero que, una vez pasado el referéndum, buscarán saldar camino a 2024.

Leonardo Carreño

Mural de la Comisión Nacional por el Sí

A comienzos de 2020 la fuerza política sufrió el impacto de perder el gobierno nacional –y por ende varios cargos con sus respectivos aportes a la orgánica– y debió incluso enviar a personal a seguro de paro y hacer rebajas salariales.

La gestión del comunista Jorge Gotta al frente de Administración para subsanar los números en rojo fue bien valorada por Pereira, y su continuidad en el puesto junto a la de Flavia García en Finanzas es vista como una renovación de la confianza de cara al nuevo período.

El flamante presidente de la fuerza política dedicó parte de su discurso inaugural en el Teatro El Galpón el pasado 5 de febrero a hablar sobre la recaudación: "Todos sabemos y somos conscientes que la campaña que se inicia requiere de fondos que el Frente Amplio no tiene en su totalidad. Vamos a hacer muchos espectáculos a lo largo y ancho del país para recaudar esos fondos", aseguró ante los dirigentes.

"Lejos de colocarnos en una polémica que no nos queremos colocar, no dejen de luchar por que esos lugares se llenen. Porque una curiosidad histórica de nuestra fuerza política es que al Frente Amplio lo financia el pueblo, lo financia su gente. Vamos a ir a buscar ese financiamiento. Lo precisamos y lo vamos a tener", garantizó el expresidente del PIT-CNT.

Tal como informó meses atrás El País, la central sindical dio el primer paso al pedir un dólar por afiliado. El responsable de finanzas, José Fazio, había detallado a El Observador que el financiamiento consistiría en cinco cuotas de $ 9, mediante lo que el PIT-CNT cubriría la mitad de la campaña, que son aproximadamente US$ 400 mil.

Los sindicatos ya están haciendo sus inversiones en pautas publicitarias por cuenta propia, y desde la Comisión de Propaganda que encabeza el bancario Fernando Gambera pretendían unificar las apuestas de modo de asegurar una distribución "más eficiente" de los recursos.

La ley de financiamiento de los partidos políticos, ya desatendida en las elecciones nacionales ante la falta de control por parte de la Corte Electoral, para el caso del referéndum ni siquiera estipula un marco regulatorio.