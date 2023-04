Fabián Noguera contó el secreto del gol del triunfo y la pulseada que le ganó Zabala a Monzeglio

Con dos goles en los dos últimos partidos, el argentino Fabián Noguera le comenzó a aportar su cuota de gol a Nacional, tras un comienzo de año donde ha sido el mejor en la línea defensiva en el plantel.

Ante Fénix el viernes y contra Independiente Medellín este miércoles, donde Nacional ganó 2-1 por el grupo B de la Copa Libertadores, Noguera anotó goles importantes.

En conferencia de prensa, Noguera contó que la clave del gol fue el centro que tiró Diego Zabala en un tiro libre donde Manuel Monzeglio estaba dispuesto a pegarle al arco.

"Le fui agradecer a Didí (Diego Zabala) porque Manuel estaba decidido a patear al arco. La veía clara que era para un centro, por más que era cerca del área. Didí me hizo caso. El centro no llegó bien, me ganó el zaguero, pero en la segunda jugada después que le pega Diego (Polenta) me quedó para empujarla, tuve una cuota grande de suerte. Estaba con bronca por los goles que había errado antes, sabía que iba a llegar, y evidentemente en el último minuto se disfruta más", dijo Noguera.

"Gracias a Dios en toda mi carrera me tocó hacer varios goles, se me abrió el arco el otro día y hoy tuve la confianza de ir a buscarlo", agregó.