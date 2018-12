Façoneros dicen que la concentración productiva ya encendió “una luz roja”

Por Juan Samuelle, enviado a San Jacinto, Canelones

Entre las realidades que los façoneros de pollos están atendiendo, la que más preocupa es el proceso de concentración productiva que se está apreciando, que va de la mano de la constante desaparición de pequeños y medianos productores.

Daniel Pereyra, integrante de la Cooperativa Nacional de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (Conafpu), comentó a El Observador que “eso le preocupa especialmente a Conafpu porque es una cooperativa creada para brindarle una solución a productores chicos, lo que se logró con varios, pero lamentablemente vemos que el sistema sigue expulsando façoneros y no podemos darle soluciones a todos”.

Expresó que “ya hay no una luz amarilla ni naranja encendida, es una luz roja, en 2011 había 400 façoneros en actividad y ahora somos 200”.

A la vez, aquellos 400 produjeron 62 mil toneladas de pollo en 2011 y ahora que son 200 se producen 74 mil toneladas por año (dato de 2017), informó, sobre lo cual reflexionó que “está claro que se produce mucho más con la mitad de los façoneros y eso no es otra cosa que una clara concentración de la producción, con lo que eso implica. Nunca es lo mejor”.

Por otro lado, dijo, antes el façonero habitualmente producía con una relación de 11 pollos por metro cuadrado, que era una cría confortable para el animal tomando en cuenta el factor espacio, pero hoy dada la sobreoferta de metros cuadrados de galpón la industria reparte los pollos que demanda entre los productores y la relación es de seis pollos por metro cuadrado y eso no es conveniente para el façonero.

Señaló, además, que antes de esta realidad el productor estaba sin producir unos 15 días entre lote y lote y ahora a veces está dos meses. “No es lo ideal, no es bueno, pero preferimos que al menos pase eso y cada tanto el productor tenga un lote para críar a que no tenga nada”, expresó.

Lo normal era cuatro o cinco lotes a criar por año y ahora lo que sucede es que haya tres o cuatro en el mejor de los casos.

“Lo que estamos viendo es que el crecimiento en la producción que se ha dado no es parejo para todos, algunos han crecido mucho, en forma exponencial, cuando a otros, que son la mayoría, le sucede lo contrario”, detalló Daniel Pereyra.

En el caso de Conafpu, sus façoneros crían en promedio de 9.000 a 10 mil pollos por lote de cría, cuando hay otros productores que crían 180 mil por lote.

El problema, dijo, es que “el productor grande al criar tanto tiene un ahorro formidable en sus costos en relación a los costos que asume el productor chico”.

En otro orden, destacó que a los efectos de mejorar las condiciones para los pequeños empresarios del sector se trasladó una propuesta de cambio tributario al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (a la Dirección General de Desarrollo Rural y a la Oficina de Programación y Política Agropecuaria) y a la Intendencia de Canelones (a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación).

Explicó que se propuso que se establezcan franjas en la tributación de IRAE en el servicio de façon en la cría de pollos, “porque no es lo mismo los costos y las ganancias de un productor que cría 40 mil o 50 mil pollos al año que el que cría por encima de 100 mil”.

Indicó que “en la actividad de façón bajan notablemente los costos con la escala, con una única franja de ficto como hoy los productores más grandes, que son los que ganan más, pagan relativamente bastante menos”.

Detalló que en los últimos años la avicultura en general creció a tasas altas, con base en un crecimiento de façoneros grandes y la desaparición de los pequeños.

Incluso, denunció, “hemos visto entrar al trabajo del façón a empresarios que ni siquiera están radicados en el campo, instalando granjas de más de 100 mil aves, que impactan mucho en la continuidad de los façoneros familiares y de los que desconfiamos se aprovechan de ese bajo ficto para blanquear capitales. Hay una clara desconfianza, su crecimiento está fuera de lo normal”.

Actualmente, el ficto de 9% es para todos los productores que no facturen más de 2.000.000 de UI, que son unos $ 8 millones al valor de la UI al inicio de octubre. “Crear franjas distintas al 9% puede ayudar a igualar las condiciones de tributación, ambientar una competencia justa y ayudar a que los más chicos no queden por el camino”, manifestó.

Lo que se propone para ajustar el ficto es: mantener el de 9% hasta 650.000 UI (correspondería a un productor de hasta 40 mil pollos por lote de cría con 4,8 crianzas al año); crear una franja de ficto 13,5% desde las 650.001 UI hasta 1.000 000 de UI (hasta 61.500 pollos por lote); y crear una franja de 36% (como la que tiene cualquier otro servicio agropecuario) 1.000.000 hasta 2.000.000 de UI.

“Acá no es solo cuestión de que pague más el que gana más, sino que el que gana más está dejando sin trabajo al que paga más, que es el más chico. Si no hacemos algo seguiremos viendo como algunos hacen mucha plata y otros lloran por no tener un medio para seguir en el campo”, indicó Pereyra.

Planta de faena propia

La Cooperativa Nacional de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (Conafpu) integra a 21 productores, de los que 12 están en su ciclo productivo y el resto aún contrata con el resto de la industria. El ciclo de Conafpu ocupa un 5% del total de los façoneros en actividad.

El gran objetivo de Conafpu es tener su propia planta de faena. “Estamos atrasados con el proyecto, porque seguimos sin ceder en la idea de hacerlo solo con fondos propios, sin endeudarnos”, dijo Daniel Pereyra.

Actualmente se avanza en las gestiones de catastro y la disponibilidad de una línea de UTE para el acceso a la energía eléctrica necesaria.

El predio de la planta está sobre la ruta 7, próximo a San Jacinto. Es un predio del Instituto Nacional de Colonización de nueve hectáreas, del cual Conafpu está comprando tres y seguirá como colono arrendando otras seis.

Se estima tendrá una capacidad de faena para 4.000 pollos al día y el costo estimado para la inversión global es de US$ 1,4 millones, como máximo.

Nuevo desafío: la producción orgánica de carne de pollo

Una de las nuevas metas trazadas por la Cooperativa Nacional de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (Conafpu) es promover la producción orgánica de carne de pollo.

“Cuando tengamos la planta de faena propia vamos a generar una línea de producto diferenciada, más allá del valor social de lo que ya se produce en Conafpu, con base en microproductores, familiares, que críen solo 500 pollos por lote, aportando al mercado un alimento 100% orgánico”, dijo Daniel Pereyra.

Se faenará en días especiales, el producto estará en stock congelado y llegará al consumidor con ese valor agregado.

La idea es desarrollar, llegado el momento, puntos de venta en régimen de franquicia, con marca propia y en exclusividad, pollerías con una marca de Conafpu en las que esté al frente una jefa de hogar, que será la titular de la franquicia. Esa persona será capacitada y recibirá herramientas como el freezer y el spiedo, más el producto financiado con base en el sistema de pago “a vuelta de viaje”.

“La idea es ganar-ganar, ahorrar costos en distribución e intermediación, generando oportunidades para nuevos empresarios pequeños y para los façoneros”, concluyó Pereyra.

Ahora se paga IVA

El jueves 13 de diciembre la Dirección General Impositiva (DGI) comunicó que concluyó el período de tres meses durante el cual se exoneró del pago del IVA en la comercialización de carne aviar. La decisión, obviamente, desinstala en el mercado una medida considerada muy útil por parte de los productores. Ahora, por parte de distintos actores que accionan en la agroindustria de la carne aviar, se iniciarán gestiones tendientes a ver si para el próximo invierno la misma puede volver a instaurarse, considerando que se trata del momento del año de mayores dificultades para el sector por los precios que suelen darse. “El sector quedó muy agradecido por esa medida, que se ejecutó en un momento muy complicado (cuando cerró Tenent), facilitando el consumo e inyectando un oxígeno importante al sector”, expresó Daniel Pereyra.