Facundo Torres reescribe el manual de estilo de Tabárez y Peñarol se frota las manos

Las actuaciones de Facundo Torres generaron un entusiasmo en quienes observan a la selección, que es propio del hincha que disfruta la forma en que, con total naturalidad, un joven de 21 años recién cumplidos se entrevera entre los goleadores históricos de la selección, asiste a Edinson Cavani, busca su propio gol y muestra un talento innato y una fortaleza anímica que está reservado para algunos pocos futbolistas.

EFE

El delantero de Peñarol jugó los últimos 20 minutos ante Argentina

Sin embargo, los únicos que con 20 años o menos ingresaron al equipo titular y no salieron más en estos 15 años de Tabárez al frente de la selección, son dos: Luis Suárez y José María Giménez.

Los demás, que se ganaron un espacio en la oncena y se establecieron en sus puestos, llegaron con edad más avanzada, experiencia en el fútbol del exterior y otra madurez.

Edinson Cavani fue titular recién a los 23 años, en Sudáfrica 2010. Fernando Muslera se metió en el arco a sus 23 años, joven para el puesto de golero, pero cuando ya tenía un recorrido de tres años en el fútbol europeo. Ni Federico Valverde, figura de Real Madrid, que debutó como titular con 19 en Paraguay en 2017, que se perdió un Mundial por su irregularidad y se ganó un puesto entre los 11 recién a los 22 años, y después de tres años en la selección.

Los casos exclusivos

La situación más extraña es la de Josema Giménez, pero con un detalle a su favor: realizó todo el proceso de las selecciones juveniles, desde sub 15, su maduración se produjo antes que el resto de los jugadores de su edad, debutó con 17 años en Primera, 16 partidos después de su estreno en Danubio ya lo habían vendido a Atlético de Madrid, estuvo seis meses en las convocatorias (desde marzo de 2013, hasta que se planteó una situación fortuita por la ausencia de defensas) y en octubre ante Colombia debutó como titular y no salió más. Lleva 63 partidos.

afp efe pool

José María Giménez

El de Suárez, también tiene sus detalles particulares. Debutó en la mayor siendo sub 20. Jugó en la selección absoluta, volvió a la sub 20 para el Mundial de Canadá y retornó al plantel de Tabárez en 2007 para no salir más. En ese momento llevaba casi dos años en el fútbol holandés.

El último que vivió una situación extraordinaria y se ganó un puesto en la oncena de Uruguay con 21 años y saliendo prácticamente de las canchas de Uruguay fue Matías Viña. Ante la ausencia de jugadores para el lateral izquierdo, lo citó cuando aún jugaba en Nacional, lo probó en los seis partidos amistosos que Uruguay jugó durante el año 2019 y le dio la titularidad en la mayor en octubre 2020, cuando ya tenía 22 y llevaba un año en Palmeiras.

¿Y Torres?

El futbolista de Peñarol, que firmó una cláusula de salida de US$ 20.000.000, solo tiene 48 partidos en Peñarol, debutó en Primera hace 10 meses (en agosto de 2020) y es un caso extraordinario en el proceso de la selección, producto de la pandemia de covid-19 y la falta de amistosos.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Facundo Torres debutó en la selección mayor ante Paraguay el 3 de junio

Sus participaciones en los minutos finales de los partidos ante Paraguay (Eliminatorias) y Argentina, Chile y Bolivia (Copa América) despertaron expectativa acerca de cuándo le dará la titularidad Tabárez. Eso ocurrió rápidamente, en su segundo partido en la selección, tras una buena participación en 24 minutos ante Paraguay en el Centenario. Ante la falta de delanteros (con covid-19, lesionados y suspendidos) y en una situación extrema, fue titular en Venezuela, jugó mal y lo sacó del equipo a los 69 minutos.

AFP

Facundo Torres fue titular ante Venezuela, y estuvo lejos de estar a la altura de la titularidad

¿Qué hizo Tabárez? Después de aquella decisión de utilizarlo como titular volvió a su manual de estilo y lo releyó. Para que un jugador debute en la selección mayor, salvo fenómenos extraordinarios, debe recorrer un camino de aprendizaje y maduración que lo pueden realizar en dos fases: en las fechas FIFA con la selección, o en sus clubes de Europa.

EFE

Torres no tuvo ninguna de las dos instancias. Sin amistosos, por la pandemia de covid-19, utiliza las competencias oficiales como ensayo, y todavía sigue siendo un futbolista del Campeonato Uruguayo, y la nueva joya de Peñarol que con las actuaciones en la selección mayor espera la oportunidad para sacar el mayor rédito de su transferencia, mientras podrá disfrutar sus últimas corridas con las blusa aurinegra.

AFP

Torres jugó los últimos 17 ante Bolivia y le dio el pase de gol a Cavani

¿Torres podrá ser titular ante Paraguay? Tabárez no dio pistas sobre el equipo. Recién este sábado trabajará con la formación que utilizará en el partido de la última fecha del grupo en Río. Sin embargo, por la forma en que maneja a los jóvenes futbolistas, para no arrebatarlos (como ocurrió con Torres en Venezuela) los dosifica con minutos hasta que consiguen el punto justo, una instancia muchas veces demorada para quien lo ve desde la TV, pero Tabárez entiende es el apropiado para no quitarlo más.

@Uruguay

Torres en un entrenamiento con la selección

¿Cuál es la ventaja que tiene Torres? Que en los pocos minutos que entró desde el banco, en cuatro partidos con la selección mayor, se transformó en un revulsivo. La única vez que fue titular su aporte fue nulo. Juega en una zona del campo en la que los titulares son Nicolás De La Cruz y Giorgian de Arrascaeta, dos futbolistas con una experiencia y recorrido internacional, que el de Peñarol no tiene. Además, es el equipo que Tabárez quiere afirmar para avanzar en el torneo.

Se viene Paraguay

El lunes a la hora 21, Uruguay cerrará su participación ante Paraguay. A Tabárez se le plantea la disyuntiva de mantener su equipo base -que no rotó en los tres primeros partidos como suele hacerlo incluso en competencias en las que juega cada tres o cuatro días-, o rotarlo. Eligió asentar un equipo y darle minutos de fútbol para que tome ritmo, porque necesita conseguir el mejor funcionamiento de los titulares.

Por sus antecedentes y antes de anunciar a sus jugadores la idea para el lunes, el técnico suele repetir el equipo. En ese caso, ante Paraguay jugarían los mismos 11 que frente a Bolivia: Muslera; Nández, Josema Giménez, Godín, Viña; Valverde, Vecino, De la Cruz; De Arrascaeta; Suárez y Cavani.

El partido con Paraguay en Río tiene algunas aristas importantes. Uruguay necesita ganar para terminar segundo en el grupo A y evitar a Brasil hasta la final. Si triunfa, tendrá un día más de descanso y enfrenta al segundo del B (posiblemente Colombia), el sábado.

Si el equipo de Óscar Tabárez empata con Paraguay terminará tercero en el grupo porque superará a Chile por diferencia de goles. En ese caso perderá un día de descanso porque tendrá que jugar el viernes en Goiania. El rival, en este caso, podría ser Perú o Venezuela, de acuerdo al resultado entre ellos y de pasar, ahí sí se toparía con la selección local en semifinales.

Si los celestes pierden el lunes, de todas formas clasificarán a cuartos, pero tendrán el camino más difícil y se enfrentarán a Brasil el viernes a la hora 21 en Río.