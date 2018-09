Fallo histórico: Justicia obligó que se le pague a víctima de bullying US$ 12.500

Una familia fue resarcida con US$ 12.500 por el bullying que sufrió un niño de 13 años en 2014 en un colegio privado, según publicó El país este domingo y confirmó El Observador con Silvana Giachero, la psicóloga especializada en el tema que atendió a la víctima luego de los episodios y que también participó del juicio como testigo técnico.

El fallo es histórico, puesto que es la primera sentencia judicial que se fundamenta con el concepto del Trastorno de estrés postraumático (TEPT) producido por este acoso.

El joven calló en su casa todos los abusos que sufrió durante los siete años en que fue al colegio, del que los padres decidieron sacarlo luego de que no encontraran respuesta en las autoridades. De acuerdo al relato de la madre de la víctima que publicó el matutino, el principal agresor y líder del grupo acosador tenía un cuerpo grande y desarrollado, y “además era muy buen alumno, elegido por sus compañeros como líder de su clase, era querido por sus docentes y agradable persona”. Era, dijo la mujer, “el perfil perfecto de un psicópata.

Ese joven jamás admitió la responsabilidad en lo que se le acusaba, que incluía una denuncia por abuso sexual, que aunque fue desestimada en la vía penal las pruebas fueron tomadas por buenas en la demanda civil. Según dijo Giachero, el agresor “dio vuelta la historia” y difundió en el colegio una versión “falsa” de lo sucedido en la que él era la víctima.

El juez Federico Tobías tipificó el daño como “moral” y obligó a la familia del acosador, que ahora tiene 18 años, a pagarles US$ 12.500 a los denunciantes, pero desestimó que hubiera responsabilidad por parte del colegio –en parte porque uno de los episodios denunciados no sucedió dentro de sus instalaciones–, por lo que la familia del acosado apelará el fallo esta semana. "No es que estemos disconformes con la sentencia, pero el tema es que no se condena al colegio", cuando los hechos ocurrieron en el marco de relación con la institución, dijo a El Observador el abogado de la víctima, Néstor Gutiérrez.

Giachero señaló que “todos los días” recibe en su consultorio víctimas de bullying de la dimensión de este caso, pero que en la mayoría de las situaciones las familias “se encuentran atadas de pies y manos y no hay nada que las proteja”. Por eso, dijo, se impone que tenga tratamiento parlamentario un proyecto de ley que está a estudio en el Parlamento desde hace cuatro años. El proyecto formula protocolos para denunciar el bullying y refuerza los derechos de las víctimas de este tipo de acoso.