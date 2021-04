FAO presentó una nueva metodología que servirá de base para el desarrollo de seguros en la agropecuaria

Se trata de los resultados de un trabajo clave que servirá, ya no solo a nivel de la agricultura, sino también de forestación, ganadería, pesca y acuicultura para enfrentar los riesgos crecientes de pérdidas y desastres vinculados a la variabilidad climática.

Uriarte destacó la importancia de estas herramientas de recopilación y medición de datos para poder implementar dos de las prioridades de su cartera vinculadas a los daños y pérdidas vinculadas al cambio climático: “Desarrollo de seguros agrícolas por rendimiento y la promoción del riego para mitigar los efectos de estos adversos”, señaló Uriarte.

En Uruguay el producto interno bruto (PIB) agropecuario (de la producción primaria) representa alrededor del 6% del PIB nacional y el PIB agropecuario y de industrias asociadas como la alimenticia y la celulosa representan cerca del 14% del PIB.

En materia de empleo en las actividades agroindustriales (primarias y agroindustrias), éste representa el 12% de los puestos de trabajo en la economía del país, según datos de 2019), señaló Rubén Flores, Oficial Principal de Políticas para América Latina y el Caribe y Representante de la FAO interino en Uruguay.

En Uruguay, el impacto negativo de la sequía de 2017/18 afectó mucho la producción de cultivos. La Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) del MGAP estima que las pérdidas directas por esa situación fueron del orden de US$ 550 millones.

“Un tomador de decisión no puede tomar decisiones correctas si no tiene atrás evidencias, argumentos, que le permitan realmente conducir esas decisiones de una manera certera. Uno no administra nada si no tiene información”, destacó Flores.