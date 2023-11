Federico Valverde contó cuando dormía con las cucarachas y el "puto infierno" por el que pasó

El futbolista uruguayo Federico Valverde repasó su vida en una nota titulada "El Milagro" que se publicó en The Players Tribune y contó sus tres días perfectos.

Valverde, de 25 años, comenzó su carrera futbolística en Peñarol, pasó luego al Real Madrid y actualmente es capitán de la selección uruguaya.

Tha Payers Tribune es una nueva plataforma de medios que produce conversaciones deportivas diarias y publica historias en primera persona de atletas profesionales.

"Repasando un poco mi vida, diría que he tenido tres días perfectos. El primero fue el día en que me vino a buscar el Real Madrid. El segundo fue el día en que nació mi hijo Benicio. Y el tercero fue el día en que nació mi hijo Bautista", dijo Valverde.

Agregó que "para ese tercer día perfecto, con mi familia tuvimos que pasar por un infierno".

Valverde, su esposa y su primer hijo

Valverde comenzó contando la historia de toda su vida: "No me gusta decir que en mi casa éramos pobres. Prefiero decir que mi madre y mi padre eran muy trabajadores".

"Mi padre trabajaba como guardia de seguridad en el casino. Mi madre trabajaba en un local de ropa y también vendía ropa y juguetes en ferias callejeras", agregó.

Recordó varios aspectos de su día a día y el sacrificio que hacían sus padres por él.

"Me acuerdo que yo no quería que mis compañeros vinieran a mi casa porque en la televisión sólo teníamos tres canales, los que eran gratis. Nuestra tele estaba en una mesita que tenía tres ruedas. Si la llegabas a tocar, se caía toda torcida para un lado. En verano te acostabas a la noche y quizás escuchabas las cucarachas. Mi cama era apenas un colchón en el suelo. Y estaba tan mal, que si te llegabas a poner justo en el medio, te hacía un sándwich y tenías que pedir ayuda para poder salir. Jajaja. Ahora es gracioso. Pero por entonces, me daba un poco de vergüenza, sí. Ya sabes que los niños a los 11 o 12 años pueden ser jodidos. Yo creía que me iban a hinchar con cómo vivía. Así que era un niño muy tranquilo, siempre un poco cerrado".

Más adelante contó: "Si me googleás, vas a encontrar historias de cuando casi me voy al Arsenal con 16 años. Quizás es una media verdad. No es nada contra el Arsenal, pero yo nunca quise irme a Inglaterra. Y por ese entonces, el negocio del fútbol trataba de imponerse, por encima de lo que pudieran decir incluso mis padres. Había gente que me decía: “¿Quién no querría irse al Arsenal? ¿Te querés quedar en Uruguay? ¡Estás loco!. Lo que en realidad querían decirme sin decirlo, era: 'Podemos hacer un montón de plata si te vas'".

Luego, cuando recibió el llamado que le cambió la vida: "Estaba en Paraguay, jugando el Sudamericano Sub 17 y venía rompiéndola. Teníamos que jugar un partido decisivo contra Argentina al día siguiente. Yo estaba en mi habitación, y mis padres se estaban quedando en otra habitación del mismo hotel. De repente me llama mi mamá y dice: “Vení para nuestra habitación ahora mismo. Acá hay gente que quiere hablar vos. En realidad no teníamos permiso para salir de nuestras habitaciones, así que le dije: “Ahora no puedo, ma. No podemos salir”. Y corté. Volvió a llamarme. “Fede, vení ahora mismo. Esta gente es del Real Madrid”.

Dijo que cuando llegó a Madrid se sentía como si fuera Messi y Cristiano Ronaldo juntos.

Leonardo Carreño

Federico Valverde

El primer día en el vestuario sus compañeros usaban calzoncillos Gucci y él pensaba: “Espero que los míos de hoy no tengan agujeros. Le pido a Dios que mi mamá los haya controlado cuando los lavó”.

"Hasta ese momento yo no había ganado nada, y nadie de los que estaban en ese vestuario había ganado nada. ¿Por qué estamos usando calzones Gucci? ¿Para qué necesitamos Louis Vuitton para llevar el cepillo de dientes? No estoy criticándolos, porque yo también era muy inocente. Sólo te estoy mostrando el mundo del fútbol, y cómo puede cambiarte. Por suerte, ahí también cuentan los valores que te inculcaron tus padres. Cuando me di cuenta de que no era nadie, empecé a valorar todo lo que me estaban dando", expresó.

Luego dijo que "yendo al estacionamiento con mi BMW X3, y me sentía como si estuviera manejando una Ferrari. Estacionaba como diciendo: “Muchachos, atención. ¡Que nadie me lo raye!”. Y era el auto más barato de todos los que había ahí. Este fue el comienzo de un tiempo hermoso para mí, porque aunque todavía no lo había logrado en el Madrid, y todavía no era nadie, estaba en la buena senda para convertirme en un hombre".

El primero que le hizo dar ese primer paso fue Benicio. Para mí, el capítulo más importante de mi historia es haber sido padre por primera vez... Ese fue mi segundo día perfecto".

Luego contó sobre el infierno, que fue el embarazo de su tercer hijo: "Unos meses más tarde nos enteramos de que estábamos esperando otro hijo, y nos sentimos tan pero tan felices.. Durante los primeros meses, todo iba perfecto.. Pero un día mi mujer fue a ver a su médico para hacerse unos estudios, y allí fue cuando el mundo se nos vino abajo".

Agregó que "el doctor nos dijo que el embarazo estaba en un muy alto riesgo, y que había apenas una pequeña posibilidad de que mi hijo sobreviviera si el embarazo continuaba. Iba a tener que controlar la situación por el próximo mes, pero hasta entonces, nosotros no podíamos hacer nada más que esperar. Imaginate lo que es escuchar esas palabras…".

"Mi esposa estaba sufriendo física y psicológicamente cada día. Y yo es como que me encerré, me apagué. Yo soy alguien que suele guardarse todo. Sé que no está bien, pero así es como soy. No quiero que nadie me vea llorar, nunca. Ni siquiera mi familia".

"Pero cuando estaba solo, me ponía a llorar por horas. Me metía en el baño por 15 minutos, y en 10 me la pasaba llorando con la cabeza entre las manos. La mañana del partido, cuando en teoría tenía que estar concentrándome y tranquilo, estaba tirado en la cama, pensando en mi hijo, con la cabeza que me daba mil vueltas…"

"Era un puto infierno", agregó.

AFP

Valverde y Baena de Villarreal

Luego se refirió a la pelea que tuvo con el jugador de Villarreal Alex Baena: "En abril, después de un partido contra el Villarreal, todo se fue a pique. Todo el mundo leyó los titulares. Todos saben los dos lados de “la historia”. No quiero volver a traer a la luz estas cosas horribles otra vez. Todo lo que quiero decir es… En una cancha de fútbol, podés decirme lo que quieras, y no me va a molestar. Soy uruguayo, por Dios. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano. Hablá sobre mi familia, y esto ya no es más fútbol. Ese día se cruzó una línea. ¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa a compartir una hamburguesa con mi hijo, a comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano, y a veces tenés que saber plantarte por vos mismo y por tu familia. Me dolió ver que los medios me describieran como un tipo violento...".

El tiempo pasó y su segundo hijo nació con salud. "Después de un mes y medio de un infierno absoluto, recibimos la mejor noticia de nuestras vidas. Las ecografías estaban mucho mejor, y por suerte parecía que el embarazo estaba en condiciones de continuar. Por supuesto, para llegar a término fue un periodo increíblemente tenso. Hasta que finalmente pudimos tener a nuestro hijo en los brazos, no queríamos ni respirar. Pero gracias a Dios, en junio, nuestro hijo Bautista llegó al mundo. Saludable y feliz".

Lee la nota completa acá