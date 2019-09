Felipe Carballo se tiñó el pelo para que lo reconociera su madre

El volante de Nacional Felipe Carballo contó el motivo por el cual se tiñó el pelo de rubio desde que Álvaro Gutiérrez le confió la titularidad en las dos últimas fechas del Torneo Intermedio.

"Lo del pelo fue más que nada bromeando por mi madre que me dijo que no me reconocía porque era muy parecido a los demás y veía poco. Entonces en broma le dije que me lo iba a pintar para que me reconociera. Cuando me enteré que iba a jugar contra Juventud me lo cambié, un poco también para cambiar la pisada y ahora los compañeros me dijeron que no me lo sacara más, así que va a tirar un poquito más", expresó el volante en A Fondo que se emite por AM 1010.

Carballo fue titular ante Juventud porque Álvaro Gutiérrez preservó a Rafael García que tenía cuatro amarillas y que podía perderse el clásico del domingo. Para ese partido, el volante con pasado en la filial de Sevilla, también fue titular por una variante táctica que ordenó el DT y que dio muy buenos resultados ante Peñarol.

Diego Battiste

"En la semana hicimos una práctica de fútbol, me arrancó poniendo en los titulares pero después me sacó. El sábado cuando hicimos pelota quieta se definió el equipo. Cambió el sistema porque mi función y la de (Gabriel) Neves era presionar a los volantes rivales (Guzmán Pereira-Walter Gargano) y no dejarlos pensar para que la pelota la tuvieran los zagueros y jugaran en largo y cuando llegaba la pelota larga teníamos que pelear para ganar la segunda pelota. No fue una marca al hombre, fue trabajar en zona", explicó.

Carballo tuvo dos chances de gol, una de las cuales terminó adentro con un toque de fortuna, tras desviar un remate cruzado de Guillermo Cotugno: "La primera se me fue muy larga y (Kevin) Dawson salió rapidísimo, cuando quise acordar ya lo tenía encima, el gol fue una definición exquisita", bromeó el volante.

Diego Battiste

Pablo Barrientos fue quien llegó para este semestre con un look platinado y ahora Carballo tomó la posta, pero en este caso para que su madre lo pudiera distinguir desde la tribuna.