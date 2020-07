Felipe Gedoz y una presentación "diferente" como jugador de Nacional

Felipe Gedoz disputó este sábado sus primeros 25 minutos de fútbol en Nacional. El brasileño ingresó en el segundo tiempo del partido que los suplentes disputaron frente a Cerro Largo en el Gran Parque Central.

De pasado en Defensor Sporting, Gedoz llegó a los tricolores en los primeros días de julio en condición de libre, tras terminar su contrato con Athlético Paranaense, aunque su último club fue Vitoria de la Segunda división brasileña.

Después de dos hisopados de covid-19 con resultados negativos y una semana de cuarentena, el 11 de julio se integró a los entrenamientos en Los Céspedes.

Aunque no fue presentado oficialmente por el club, él se encargó de hacerlo en su cuenta de Instagram, donde es bastante activo.

En portugués, escribió: "Con una presentación ligeramente diferente debido a todo lo que ha estado sucediendo en los últimos meses (covid-19), decidí publicar mi llegada al gran club Nacional, un club que confió y creyó en mi potencial y que me da la alegría de volver a hacer lo que más me gusta en este mundo, que es jugar al fútbol".

Agregó que "me gustaría agradecer a todos desde el primer día que puse un pie en este país que considero mi segundo hogar, personal técnico, jugadores y otros empleados, por la forma en que me recibieron, con los brazos abiertos y estoy feliz, feliz de estar nuevamente con colegas y disfrutar el día a día que es lo más hermoso que puede tener un jugador. Con uñas y dientes defenderé estos colores y sin duda será un desafío y una inmensa responsabilidad ponerse este "manto" que es conocido mundialmente por sus logros y gloria, ¡pero al mismo tiempo hermoso y agradable de realizar! No vine a ser uno más, vine a hacer historia con esta camiseta".

Si bien la práctica de los suplentes no fue televisada por Nacional TV, se informó a Referí que Munúa colocó a Gedoz detrás del centrodelantero, como una especie de enganche.