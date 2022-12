Fiestas exclusivas en Punta del Este: mirá los eventos que habrá el 31 de diciembre

Se termina el año, y como es habitual en Uruguay ya hay muchas personas pensando cómo festejar cuando llegue la medianoche del último día de 2022. O incluso antes, porque la tendencia de festejar el fin de año fuera de casa se afianza cada vez más en el país.

Para aquellos que aún no decidieron cómo quieren terminar el año, Café & Negocios indagó sobre distintas propuestas —tanto de cenas, como de fiestas— para terminar el año en el este.

Fin de año en hoteles

The Grand Hotel

El 31 de diciembre a partir de las 21 horas, The Grand Hotel invita a despedir el año con un festejo en The Grand Center; un espacio multifuncional de 650 m2 destinados a la realización de todo tipo de eventos que se inauguró el pasado 15 de diciembre dando comienzo a la temporada.

La velada que propone este hotel comienza con una cena con distintas estaciones gastronómicas (ensaladas, sushi, salmón, carne, risotto y postres).

Entre los platos principales se podrá degustar ojo de bife con hueso a la mostaza antigua y salsa de vino tinto, yorkshire pudding y papas aplastadas gratinadas con queso azul, así como pierna de cordero asada a las hierbas con croquetas de calabazas, ricota y jengibre.

Después del brindis habrá un DJ, y open bar de vino toda la noche. Además, habrá barra de cocktails, champagne y whisky.

El precio por persona es de US$ 465, y para menores de 12 años US$ 230.

Enjoy Punta del Este

Enjoy Punta del Este despedirá el 2022 con una variedad de cenas de fin de año para toda la familia.

La noche del 31 el local gastronómico St. Tropez y el club de playa OVO Beach ofrecerán una propuesta gastronómica con bebidas con y sin alcohol para adultos y un menú especial para niños con un valor diferencial. Para los primeros, la experiencia es de US$ 480 por persona y para los pequeños de entre 0 y 4 años de US$ 120, mientras que para los de 5 a 12 el valor es de US$ 240.

De igual manera, el restaurante Las Brisas pondrá a disposición la opción buffet y bebidas con y sin alcohol para adultos y niños. El valor para los primeros es de US$380 por persona. Para los niños de 0 a 4 años el valor será de US$ 90 y de 5 a 12 de US$190.

Además de la propuesta gastronómica, todas las experiencias contarán con música y shows en vivo.

Y como ya es tradición, Enjoy ofrecerá una experiencia bajo las estrellas y exclusiva para clientes VIP en los jardines del Casino & Resort. Los asistentes podrán degustar de buena gastronomía, un show intimo en vivo, y un espectáculo de fuegos fríos y de mapping que se proyectará en el edificio.

Fiestas de fin de año

Box New Year´s Eve

Una de las fiestas más famosas de año nuevo es la Box New Year´s Eve, que se realiza en un gran predio (de aproximadamente cinco hectáreas) en la zona de Jagüel y en la que se juntan cientos de jóvenes para recibir —en este caso— el 2023.

La fiesta actualmente vale US$ 110, y la propuesta incluye DJs estrella, pantallas gigantes, luces láser, y barra libre.

Para aquellos que están dispuestos a pagar un poco más, hay una zona vip que actualmente vale US$ 140.

Pixel New Year´s Eve

La Barra aloja a la fiesta Pixel, con una propuesta de barra libre que se complementa con la música de famosos DJs como Meme Bouquet, Diego Maciel, Benja Murano y Puli Demaría.

El precio de las entradas para la fiesta actualmente es de US$ 120, y de US$ 160 la zona vip.

Jet New Year´s Eve

En Manantiales se va a realizar la Jet, una fiesta para los jóvenes que comenzará a la una de la mañana y terminará a las siete.

Según publicaron en su perfil de Instagram, este año la música de la fiesta estará en manos de Martín Buceta en el inicio, Alex Dover y Manu Pearson en el centro, y Noncitizens en el cierre.

Para esta fiesta, las entradas se venden a través de Pass Line Argentina y actualmente hay una promoción de 4x3. Quienes compren el combo "Argentina Campeón" acceden a cuatro entradas por $86.400 argentinos; el valor de tres entradas ($ 28.800).

En la zona vip existe la misma promoción, y el precio de cuatro entradas es $144.000 argentinos. Una sola vale $48.000 argentinos.

Magnum White Party

Este año el restaurante Magnum también organiza una fiesta de fin de año en Magnum Arenas, ubicado en la Parada 19 de la Playa Mansa.

Según dijo el dueño de Magnum, Ignacio Salvo, Arenas Magnum realiza eventos de primer nivel además de la propuesta gastronómica. Por esto, el 31 de diciembre llevará a cabo la White Party (fiesta de blanco, en español). Según Salvo, el objetivo es que la fiesta capte a los turistas que pases fin de año en Punta del Este: "Nos gustaría retomar lo que una vez se hizo en Punta del Este, que todos los turistas se juntaban en una fiesta vestidos de blanco".

"Para mí, no hay nada más lindo que empezar el año bailando en la playa bajo las estrellas", afirmó el dueño de Magnum.

El precio de esta fiesta es de $ 2.050. Será desde las 00:00 hasta las 6:00.