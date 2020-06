¿Cada vez más seguido te encontrás repitiendo con insatisfacción frases del estilo "este laburo no da para más" o "para qué sigo en un lugar en el que ya no crezco"? O tal vez, ¿percibís que ya se ha terminado una etapa en tu actual trabajo, pero no tenés una oferta concreta en otro lugar y no podés darte el lujo de renunciar, menos en una situación de pandemia?