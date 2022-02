¿Fin del covid? Europa empieza a eliminar las restricciones

Europa ha comenzado a eliminar sus medidas contra el coronavirus. Aunque algunos países continúen con la escalada de casos, ya son varios los que quieren dejar la pandemia atrás, y suavizaron medidas que estaban incluso desde la llegada del coronavirus, debido a la menor gravedad que tiene la variante ómicron, predominante en el mundo.

Suecia y Dinamarca fueron los primeros en aliviar las restricciones, y el Reino Unido siguió sus pasos. En los últimos días España y Alemania comenzaron a quitar restricciones de forma gradual.

En varios de estos países el tapabocas queda restringido a lugares cerrados o directamente desaparece, al igual que el pasaporte covid para ingresar a distintos lugares. Los hisopados dejaron de ser exigidos en la vida cotidiana y los bailes, que estaban cerrados en algunos países, volvieron o ya tienen fecha de reapertura.

Alemania

Alemania es el nuevo país europeo que planea flexibilizar sus restricciones contra el coronavirus. Esto se puede ver en un borrador con medidas que tiene en vista el gobierno alemán para fines de marzo, filtrado por la agencia Reuters, que incluyen dejar de pedir un certificado de vacunación o un test negativo en tiendas no esenciales, y permitir hasta 20 personas vacunadas en reuniones privadas, en una primera parte del plan.

En la segunda parte, a partir del 4 de marzo, se planea reabrir los bares nocturnos y permitir a los no vacunados entrar a los restaurantes. No planean quitar la obligación de usar tapabocas en espacios cerrados o el transporte público.

Este domingo el comité de expertos asesor de Alemania en la pandemia sostuvo que el gobierno debía flexbilizar las restricciones, porque se esperaba que la curva de casos se aplanara en las próximas semanas, aunque aclaró que no debían hacerlo demasiado pronto. Este miércoles el canciller alemán, Olaf Scholz, se reunirá con su gabinete para estudiar las medidas del borrador filtrado.

"Gracias al curso más leve de la enfermedad, estamos entrando en una nueva fase de la pandemia, que permite perspectivas de apertura gradual", dijo Hendrik Wuest, primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia, al medio Welt.

El 13 de febrero se reportaron 62.841 casos nuevos en Alemania, según Our World in Data, un número mucho más bajo que los vistos la semana anterior, sobre todo del récord de 380.632 nuevos casos informados el 8 de febrero.

España

El jueves 10 de febrero el gobierno español eliminó la obligatoriedad del uso de tapabocas en lugares abiertos, aunque mantuvo su uso en lugares cerrados, según anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el 4 de febrero.

Esto ocurre luego de dos meses en los que esta restricción volvió por la llegada de ómicron a España. El 11 de febrero, última fecha en la que España reportó datos diarios al momento, se confirmaron 49.004 nuevos casos de covid, muy lejos de los 161.870 que se reportaron el 10 de enero. Además, las muertes con diagnóstico covid informadas el 11 de febrero fueron 30, en una curva de defunciones que comenzó a descender a fines de enero.

España ha dado autonomía a sus estados para manejar la pandemia dependiendo de sus situaciones. Al 14 de febrero, ya son pocas las comunidades autónomas que mantienen restricciones estrictas. Galicia, Euskadi y Navarra tenían restricciones de aforo y hora de cierre de distintos establecimientos, pero desde esta semana levantarán estas medidas, reportó Europa Press. En el caso de Euskadi y Navarra, desde el 15 de febrero ya no habrá más medidas para la población local contra el virus.

Este lunes Andalucía anunció que dejará de pedir el pasaporte covid para ingresar a distintos recintos también desde este martes, y Cataluña reabrió sus bailes desde este fin de semana, consignó Rtve.

Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el miércoles 9 de febrero el fin de aislamiento para las personas que tengan coronavirus desde finales de febrero, en un paso más del levantamiento de medidas en el Reino Unido.

"Siempre que se mantengan las tendencias alentadoras actuales, espero que podamos levantar las restricciones nacionales restantes, incluido el requisito legal de aislarse si se da positivo, un mes antes", dijo Johnson frente a los diputados del Parlamento inglés, consignó AFP. Las restricciones expiraban originalmente el 24 de marzo de este año.

El primer ministro añadió que tampoco iba a prolongar la ley que impone una cuarentena de 5 a 10 días a quienes dan positivo al coronavirus. En enero los británicos ya habían dejado atrás el uso de tapabocas en lugares cerrados y el teletrabajo.

El 13 de febrero hubo 40.844 nuevos casos de coronavirus en este país, números que no se asemejan a los 221.222 casos confirmados el 4 de enero, y también casi tres veces menores a los 112.867 del 1° de febrero, a pesar de un repunte de 162.520 casos el día 10 de este mes que no continuó en los días siguientes. El 13 de febrero se reportaron 52 muertes, y el promedio de los últimos siete días es de 179 defunciones, según Our World in Data. Este promedio ya está hace tres días por debajo de 200, números que no se veían desde principios de enero.

Suecia

El 9 de febrero Suecia eliminó casi todas las restricciones que mantenía para combatir la pandemia, informó el portal DW. Se quitaron los límites de aforos y la restricción horaria a los restaurantes, y se eliminaron las recomendaciones de usar tapabocas en el transporte público, realizar teletrabajo y reducir los contactos en espacios cerrados.

Al momento, se mantiene la necesidad de realizar cuarentena si se tienen síntomas de covid –de cinco días si sos parte del personal de la salud– y la exhortación a evitar las aglomeraciones si no estás vacunado.

El 11 de febrero Suecia informó sobre 7.725 casos nuevos del virus, guarismos que están por debajo de 10 mil por primera vez desde el 29 de diciembre de 2021. Sin embargo, en el último reporte se sumaron 106 fallecimientos, el número más alto desde la llegada de ómicron al país nórdico.

Dinamarca

Dinamarca fue el primer país en levantar la mayoría de las restricciones contra el coronavirus, el 1° de febrero. Ese día el tapabocas, el pase sanitario y los límites de horario en bares y restaurantes fueron eliminados de las medidas contra el virus, informó AFP. Además, volvieron los bailes sin aforos.

"Con ómicron, que no es una enfermedad grave para los vacunados, pensamos que es razonable levantar las restricciones", dijo el epidemiólogo Lone Simonsen a este medio.

El 13 de febrero se reportaron 38.323 casos nuevos de covid en Dinamarca, número alto que se condice con un aumento de los positivos desde mediados de enero. Las muertes también han aumentado en cantidad diaria y promedio: el 13 de febrero fueron 30 los fallecimientos con diagnóstico covid, y el día anterior fueron 37, la primera vez desde que llegó ómicron que se llega a las tres decenas de muertes dos días seguidos.

En base AFP