Final de la Libertadores en jaque por estallido social

La Copa Libertadores no tiene paz. El año pasado se generaron serios incidentes cuando el plantel de Boca Juniors se trasladaba al Monumental para jugar la segunda final de la Libertadores.

El ómnibus fue atacado por parciales de River. Las heridas que sufrieron algunos jugadores de Boca obligaron a suspender el partido.

River fue impedido de jugar en su cancha y la Conmebol, en una medida inédita, llevó la final a Europa, al estadio Santiago Bernabéu.

Un año después el máximo organismo del fútbol sudamericano decidió que la final de la Copa Libertadores, como pasa en Europa, se juegue en estadio único. En tal sentido se eligió el Estadio Nacional de Santiago.

AFP

Y vaya paradoja del destino. En la presente edición se volvieron a cruzar Boca y River -esta vez en semifinales- y el escenario de la final quedó en duda por el estallido social que se produjo en Chile.

La prensa chilena se hace eco de la problemática y el diario El Mercurio informó que a poco más de un mes de la final de la Libertadores entre un equipo brasileño (la otra serie semifinal la definen Flamengo y Gremio) y un argentino, “la sede de la final (confirmada desde el 14 de agosto del 2018) está en veremos...”.

Asimismo, la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) chileno decidió suspender la fecha debido a los incidentes que se producen en las calles de Santiago -donde se decretó el toque de queda- y otras ciudades del país.

AFP

“Las gobernaciones provinciales de Elqui, Curicó y Concepción nos informaron de la suspensión de los encuentros programados para los días domingo y lunes y que son válidos por la undécima fecha de la Primera División. Estos son, respectivamente, Coquimbo vs O’Higgins; Curicó vs Antofagasta, y Universidad de Concepción vs. Unión La Calera. La gobernación de Tarapacá, a través de Estadio Seguro, anunció que tomará la misma medida en las próximas horas con el duelo Iquique vs Huachipato. De esta forma, y pese a que se hicieron todos los esfuerzos por disputar los partidos en regiones, los hechos que se viven en el país se imponen y no podemos estar ajenos”, se informó en el sitio oficial de la ANFP explicando los motivos de la cancelación de la fecha.

Lo que dice Conmebol



La Conmebol no está ajena a la situación que se vive en la ciudad donde se va a disputar la final de la Libertadores.

CONMEBOL reafirma su compromiso de disputar la Final Única de la CONMEBOL Libertadores 2019 en la fecha, lugar y hora acordados inicialmente.



Más información: https://t.co/ZAwLeaghbK pic.twitter.com/QAHId4gSYe — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 20, 2019

El organismo emitió un comunicado donde expresó su preocupación por el tema y anunció estar en estado de alerta.

“Conmebol se encuentra evaluando y analizando junto a las autoridades locales los acontecimientos registrados en las últimas horas en Chile, y cómo ellos podrían afectar a la Final Única de Libertadores programada para el 23 de noviembre en Santiago. Conmebol reafirma su compromiso de disputar la final en la fecha, lugar y hora acordados. El análisis se continuará realizando y se tomará en cuenta la seguridad de los clubes, jugadores, hinchadas y medios de comunicación”.