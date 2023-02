Fiscal de Corte explicó por qué Leal podría ser juzgado por un delito cometido en Brasil

El fiscal de Corte, Juan Gómez, indicó que el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, podría ser juzgado en Uruguay por un supuesto delito que habría cometido al reunirse con el padre del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano en el Chuy brasileño, luego de que la defensa de Leal y el exfiscal de Corte Jorge Díaz indicaran que el caso no es de jurisdicción uruguaya.

"En la medida que la jurisdicción natural del país donde se cometió el delito no lo persigue (Brasil), y las autoridades uruguayas estén en conocimiento, pueden iniciar un proceso por ese delito cometido en el exterior", explicó Gómez.

Ese proceso se puede iniciar aplicando "la ley más benigna, que puede ser la del estado o la del país en la que se cometió el delito", explicó Gómez en entrevista con VTV Noticias (VTV).

Así lo establece el Código Penal: "Los delitos cometidos por un uruguayo castigado tanto por la ley extranjera como por la nacional, cuando se autor fuere habido en el territorio de la República y no fuese requerido por las autoridades del país donde cometió el delito, aplicándose en ese caso la ley más benigna".

Las declaraciones del actual fiscal de Corte contradicen a las de su antecesor Díaz, quien dijo que la conversación entre Leal y el padre de Astesiano ocurrió "fuera del país", y que "las conductas con apariencia delictiva cometidas en el extranjero están fuera de la competencia de la justicia uruguaya", en declaraciones al programa Nada que Perder (M24) realizadas el pasado 23 de febrero.

El abogado del exjerarca ministerial, Diego Camaño, también criticó que si la investigación se redujera a la visita a los padres del exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Fiscalía no tendría jurisdicción.

Leal fue apuntado como indagado en el caso luego de haber sido citado a declarar como testigo por la fiscal Fossati. Según supo El Observador, la reunión tardó siete minutos, hasta que Fossati entendió que la declaración del exdirector de Convivencia contenía hechos de apariencia delictiva.

El padre de Astesiano, Raúl Astesiano, afirmó en Subrayado que Leal fue a visitarlo, pero que no le ofreció dinero, sino que se interesó sobre el estado de su hijo. "Vino y no me ofreció nada. Me saludó y se fue", aseguró. "No medí el tiempo, pero fue muy poquito, y el tema fue ese, saber la situación de él, cómo estaba, cómo la estaba pasando, cómo se sentía, y eso fue todo", agregó.

De testigo a indagado

Jorge Díaz también criticó que "si una persona es citada a declarar sobre equis hechos y es citado en calidad de testigo, una vez que declara como testigo sobre esos hechos, no puede luego ser indagado o investigado por esos hechos".

Gómez respondió que existe la posibilidad de que un testigo pase a ser indagado gracias al artículo 159 del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que introduce la calidad de "testigo sospechoso".

"En la medida que un testigo empiece a declarar y se advierta algún viso de estar vinculado a algún delito, inmediatamente el fiscal tiene el deber de suspender la audiencia y pasarlo en calidad de imputado", detalló Gómez, quien aclaró que en estos casos no se puede utilizar las declaraciones de esta persona como testigo, sino que debe volver a declarar como indagado.